Una partida de póker que durará 15 días

Diez de los 14 concellos que forman la comarca de Pontevedra tienen claro qué gobierno tendrán a partir del 17 de junio gracias a las mayorías absolutas que lograron los que serán sus alcaldes en las elecciones del pasado 28 de mayo. El foco se centra, por tanto, en los otros cuatro municipios en los que se suceden las negociaciones entre partidos y representantes políticos, aunque más que reuniones o conversaciones telefónicas, la ciudadanía está asistiendo a toda una partida de póker que se prolongará, previsiblemente, hasta dentro de 15 días, cuando se celebren los plenos de constitución de las nuevas corporaciones.

En esta situación se encuentran Caldas, Cuntis, Barro y especialmente Pontevedra y la táctica en todos ellos está siendo la misma: esperar, no tener prisa, desgastar al adversario y conseguir que la lista más votada se ponga nerviosa y ceda en las peticiones de sus futuros socios de gobierno.

Las elecciones dejaron al BNG con 9 concejales (dos menos), al PSOE con 5 (uno más) y al PP como la lista más votada con 11 (dos más). Mientras que el alcalde en funciones, Miguel Anxo Fernández Lores, admite que hay diferencias políticas con el PSOE, pero que no se pone líneas rojas en las negociaciones, el líder socialista, Iván Puentes, asegura que no le preocupa si tiene que formar parte de la oposición, pero que para llegar a un acuerdo habrá que negociar. “El partido que baja debe asumir esa bajada, debe asumir que tendrá que ceder poder y áreas de responsabilidad y que tendrá que cambiar la forma en la que se tomaban las decisiones y se funcionaba dentro ed la coalición. El PSOE no aspira a ser muleta o bastón”, afirmó Puentes.

Así, en la Boa Vila no se han producido avances y todo apunta a que, al menos hasta la semana que viene, no los habrá. Mientras tanto, todos esconden sus cartas y el cierre de Reina Victoria, que hasta ahora parecía un simple comodín, va camino de convertirse en as, al ser su reapertura uno de los puntos fuertes que reclama el PSOE.

Diputación

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, aseguró ayer al PP que pueden estar “tranquilos” porque “no les van a quedar las manos atadas” para cuando asuman el gobierno provincial, que cambiará de manos como consecuencia de los resultados de las elecciones municipales. “No le van a quedar las manos atadas de nada”, esgrimió Mosquera, que defendió que el actual gobierno que comparten Partido Socialista y BNG “no le deja nada comprometido” a sus sucesores.

El Partido Popular exige la paralización de la reunión del jurado que debe elegir el anteproyecto para rehabilitar el convento de Santa Clara para su incorporación al Museo de Pontevedra, una petición que Mosquera interpreta como “pura inmadurez” o “de muy mala uva”. “Que piensen bien lo que van a hacer y no se preocupen por eso”, apuntó el vicepresidente en funciones, que también recordó que los diputados populares votaron en el pleno a favor de la rehabilitación del antiguo convento de las clarisas y que el concurso ya está convocado y en marcha, por lo que esta petición “no tiene pies ni cabeza”, lo que lo llevó a equiparar esta reunión con una oposición con el tribunal y los aspirantes ya convocados.

El vicepresidente también añadió que “puede ser aquello de que piensa el ladrón que todos son de su condición, porque en el último mandato de Louzán en esta época hicieron las que no hay”, en referencia a las adjudicaciones y compromisos de inversión hechos por el anterior presidente del PP en sus últimos días de mandato en la Diputación de Pontevedra.

En cuanto al proyecto de rehabilitación de los edificios centrales del Museo de Pontevedra, Mosquera indicó que está entre las competencias del nuevo gobierno provincial la posibilidad de paralizar esta actuación, para la que ya hay concedida una subvención de tres millones de euros del Pirep. “Pero que lo expliquen”, añadió el nacionalista en alusión al PP, al que recuerda que el proyecto aprobado corresponde al criterio de Patrimonio, “y creo que Patrimonio es de la Xunta”, concluyó.