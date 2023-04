19·04·2023 11:20

El rey emérito toma el rumbo hacia Sanxenxo, por segunda vez en apenas un año, a donde llega hoy procedente de Londres. Allí comenzó un regreso a Europa en una visita “estrictamente privada” y con claros objetivos deportivos y recreativos. Ya se le vio en un exclusivo club londinense y en el fútbol de élite. Estuvo el martes por la noche cenando con un grupo de amigos en el club privado Oswald, en el barrio de Mayfair, “uno de los refugios más exclusivos de la capital para altos miembros del gobierno, donantes adinerados, miembros de la familia real y estrellas del mundo del espectáculo que buscan festejar en privado”, según lo describe The Times. El Daily Mail publicó fotos de Juan Carlos saliendo del local. Según explicó la semana pasada, ayer tenía un almuerzo privado con Carlos III, a unos días de su coronación, el 6 de mayo, acto al que él no asistirá (sí Felipe VI y la reina Letizia), un encuentro que no fue confirmado por la Casa Real británica al tratarse de una visita privada.