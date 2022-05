El rey emérito, emocionado y sorprendido por la acogida en Sanxenxo: “Estoy muy bien”

Gritos de “Viva España” y “Viva el rey” recibieron ayer a Juan Carlos I a su llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo. El rey emérito llegaba al puerto deportivo que lleva su nombre a bordo del vehículo particular de Pedro Campos, amigo personal del monarca y presidente del club náutico, que organiza la tercera Regata del IV Circuito Copa de España 2022 clase 6M, en la que el rey participa.

Llegaba acompañado además de una de sus hijas, la infanta Elena, quien un día antes acudió al aeropuerto de Peinador para recibir al exjefe de Estado en su regreso a España tras dos años en Abu Dabi.

Aplausos y vítores de las personas que allí se congregaron –unas 400– acompañaron al rey emérito mientras se fotografiaba con los patrones que participan en la regata y con ediles del grupo de gobierno municipal.

Al llegar al puerto deportivo, el rey saludó a los representantes del Club Náutico y a la tripulación de su barco, el ‘Bribón’, así como al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, el resto de concejales presentes y los presidentes del Clúster de Turismo de Galicia y de los Hoteleros de Sanxenxo.

También se acercó a saludar a algunas personas que le vitoreaban desde detrás de las vallas. Y aunque la prensa le dirigió numerosas preguntas, el rey emérito se limitó a contestar: “Estoy muy bien”.

En varias ocasiones se llevó una mano al pecho en señal de agradecimiento a los asistentes.

Según han comentado concejales de Sanxenxo presentes en la recepción, el exjefe de Estado ha bromeado con que no veía tantas cámaras desde el día de su boda. Se declaró “muy contento y sorprendido” por la acogida en la localidad.

También la infanta Elena escuchó algunos vítores y proclamas como “viva la infanta”. Elena de Borbón, una vez que su padre embarcó para participar en la regata, abandonó Sanxenxo para dirigirse a Sevilla donde acude a una prueba hípica.

En el apartado de las anécdotas, una periodista le regaló unas tradicionales zocas gallegas. El rey le replicó en gallego que “non chove”, señalando al cielo. Miembros de seguridad recogieron los zuecos de madera para entregárselas después.

Después accedió al interior de las instalaciones y, finalmente, decidió seguir la regata desde el barco auxiliar, la zódiac Cristina, en lugar de patronear el ‘Bribón’.

Cuando solo llevaba unas horas en Sanxenxo después de dos años fuera de España, Juan Carlos I ya se mostraba con ganas de volver. Según explicó el alcalde de la localidad, Telmo Martín, que a primera hora acudió a visitarlo a la casa de Pedro Campos, el rey emérito le ha trasladado que volverá el 10 de junio para competir en el Campeonato del Mundo de vela de la clase 6mR, disciplina en la que mantiene el entorchado desde 2019. “Alcalde, como me preguntas eso, tengo que defender mi título”, le dijo.

Ese torneo se extenderá hasta el día 19, de modo que la estancia del exjefe del Estado en la ría de Pontevedra se prolongaría bastante más que en esta primera incursión.

De acuerdo con Martín, don Juan Carlos le ha manifestado su intención de defender su título en esta categoría de barcos clásicos y también de competir en la regata de este fin de semana, la Viajes Interrías del IV Circuito de España, que le serviría de preparación tras mucho tiempo sin regatear al mando del ‘Bribón’.

Sin embargo, finalmente se ha subido al barco auxiliar que sigue la competición. Asistido para desplazarse en todo momento el rey bajó la escalinata del puerto deportivo para embarcar en la gomona con la que acompañó la regata.

Antes de embarcar, el rey emérito permaneció aproximadamente media hora en las instalaciones del Club Náutico de Sanxenxo, donde charló con el resto de patronos de la regata y recibió diversos regalos, como el libro “A guía da luz: faros de Galicia e a súa gastronomía” y las zocas de madera que le entregó una periodista de la TVG.

Tanto los concejales presentes como miembros del Club Náutico indicaron a la prensa que en la reunión mantenida dentro del club, el rey emérito les dijo que se había sorprendido por la calurosa acogida. También se interesó por la evolución de la pandemia de COVID y por la gastronomía de la zona.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que a primera hora de la mañana desayunó con el monarca en casa de Pedro Campos, contó posteriormente a la prensa que el rey emérito le ha transmitido que se encuentra muy bien, “emocionado” y “contentísimo” de estar de vuelta en un país que “ama”.

El regidor ha desvelado, además, a los medios de comunicación, que el rey Juan Carlos I le ha comunicado su intención de regresar en junio. “En un desayuno que tuve con él esta mañana me comunicó que podía decir que va a venir a defender el título de campeón del mundo de la clase 6 metros, que va a estar aquí de nuevo con nosotros del 10 al 19 de junio”, aseguró el regidor a los periodistas.

Telmo Martín ha visto al rey emérito “muy bien de salud y muy bien físicamente” a pesar de sus “problemas de movilidad”, aparte de “muy emocionado” por regresar.

“Lo he visto con muchas ganas, con mucha ilusión. Estaba muy emocionado, contentísimo por volver a España. He percibido en él que ama mucho a nuestro país”, ha señalado el alcalde de Sanxenxo, a quien Juan Carlos I le agradeció su “acogida”.

“Me dijo que él siempre está en deuda con Sanxenxo, y le he respondido que somos nosotros los que estamos en deuda con él. Si Sanxenxo tuviera que pagar con dinero lo que lleva haciendo por nosotros, no habría dinero para pagarlo”, añadió el primer edil.

Telmo Martín también ha agradecido “el gesto” de la infanta Elena de acompañar a su padre durante sus primeras horas en Sanxenxo.

Además de los socios del Club Náutico y de los vecinos de Sanxenxo que quisieron acercarse a saludar al monarca, más de 180 periodistas pertenecientes a un centenar de medios nacionales e internacionales (entre ellos procedentes de Portugal, Francia y Gran Bretaña) estaban acreditado para seguir el recibimiento a Juan Carlos I, así como el trofeo InterRías en el que compite el ‘Bribón’, con el que el emérito ganó el Mundial de 2019 en Finlandia.

Alcalde

Al preguntar al alcalde de Sanxenxo sobre las opiniones contrarias que también suscita la visita del rey emérito y los motivos que le llevaron a trasladarse a Abu Dabi, Telmo Martín manifestó que “tenemos cosas más importantes que hacer que hacerle casos a esas personas. Yo creo que los políticos en España tendríamos que dedicarnos a trabajar por los ciudadanos, que para eso nos eligen y el tema de las críticas le corresponde a los medios de comunicación; pero yo creo sinceramente que una persona que ha estado 40 años al frente de la jefatura del Estado y al mismo tiempo lleva dos años fuera de España, si alguien piensa que esta visita a Sanxenxo podía pasar inadvertida es un ingenuo”.

El regidor criticó que “hay instituciones importantes en España que se han tomado esto de broma, y creo que están muy fastidiados porque ha habido una repercusión de mucha gente que ha venido aquí a saludar al rey sin ninguna comunicación de nada. Si hubiésemos echo un llamamiento habría aquí miles de personas y no lo hicimos”. Sin embargo, minutos antes dos mujeres saludaban al alcalde desde la parte alta del espigón del puerto deportivo: “Telmo, cumplimos eh!” .

“Yo creo que hay una España real, de la gente, y otra España que nos quieren hacer ver cuatro políticos que se dedican exclusivamente a eso, a dar titulares”, añadió Martín.

A la llegada del rey emérito al Club Náutico de Sanxenxo numerosos socios –y también el personal que trabaja en las instalaciones– salieron a las terrazas del edificio para saludar y vitorear al monarca. Algunos socios desplegaron una bandera de España y aclamaron al rey.

Más de 180 periodistas, representantes de un centenar de medios de comunicación nacionales e internacionales se acreditaron en el Real Club Náutico de Sanxenxo tanto para para seguir la llegada del rey Juan Carlos I como la regata. Los periodistas llenaron algunos hoteles de la villa.

Don Juan Carlos no embarcó en el “Bribón”, sino en una zódiac auxiliar, pero si estuvo unos momentos en el velero que patronea para comprobar su estado y hacerse una fotografía con los miembros de su equipo y los de aquellos otros equipo que también quisieron una instantánea.

El rey emérito llegó al Club Náutico de Sanxenxo acompañado por su hija mayor, la infanta Elena, que a ratos también fue protagonista de este recibimiento gracias a los vítores de parte del público. La infanta acompañó a su padre desde el jueves, cuando lo recibió en el aeropuerto de Peinador, pero una vez que comenzó la regata en la ría la hija del rey abandonó Sanxenxo para emprender viaje a Sevilla, donde participará en un evento hípico.

A su salida del Club Náutico y ante las insistentes preguntas de la prensa, la infanta se limitó a decir que “Todo bien”.

La infanta Elena también se mostró agradecida por el caluroso recibimiento del público que acudió al Club Náutico y saludó a los asistentes con la mano al abandonar las instalaciones, pasadas las 13.00 horas.

El Bribón gana la primera manga

El rey emérito no embarcó en el velero ‘Bribón’ pero participó en la regata del IV Circuito Copa de España 2022 clase 6M desde el barco auxiliar, la zódiac Cristina. Representantes del Club Náutico de Sanxenxo explicaron que quien navega en el barco de acompañamiento del velero que compite también es parte del equipo. El ‘Bribón’ ganó esta primera manga de la regata, con Ross McDonald como encargado de llevar la caña, ya que el rey Juan Carlos I y su amigo íntimo y anfitrión Pedro Campos han seguido las pruebas desde la embarcación de apoyo.

Los rumores sobre la participación del rey capitaneando la embarcación no censaron desde que se confirmó su presencia en Sanxenxo. Desde el Club Náutico se avanzaba que si venía a la prueba no era para verla, sino para participar, pero lo que no se sabía hasta el último momento era si el rey embarcaría o no en el ‘Bribón’. Su amigo Pedro Campos avanzaba que el rey “tenía ganas de probarse” de nuevo en el mar.

El rey emérito embarcó sobre las dos de la tarde y regresó a tierra a las seis de la tarde, tras cuatro horas de navegación. A su llegada, en el pantalán, al pasar a la altura de los periodistas, muy sonriente y con la ventanilla del coche bajada, les dijo “muchas gracias, muchas gracias”.

Antes de viajar nuevamente de copiloto en el vehículo particular de Pedro Campos, su amigo y anfitrión durante su estancia en Sanxenxo, el padre de Felipe VI, después de atracar en el pantalán, se paró con algunas personas a hablar de manera breve.

En todo caso el emérito permaneció algún tiempo a bordo del ‘Bribón’, para inspeccionar el estado del barco y fotografiarse con el equipo. También saludó y se fotografió con los integrantes de otros equipos de la prueba.