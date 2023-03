El alcalde de Vilaboa, César Poza, y la concelleira de Dinamización, Carmen Gallego, presentaron ayer el programa de la Festa do Mar y el de la Festa do Viño, que este año adelantan sus fechas a abril y mayo, respectivamente, para adaptarse a la mejor calidad del producto. En ambos casos, la promoción gastronómica irá ligada con un potente programa musical y actividades infantiles, ya que se trata de eventos para disfrutar en familia y una manera, según explicó Poza, de conocer y disfrutar del patrimonio cultural de Vilaboa. “Las fechas de las fiestas pueden ser un momento perfecto para hacer la ruta de los molinos, acercarse al Forno do Cal o adentrarse en las Salinas do Ulló a través de la realidad aumentada”.

De manera consensuada con las mariscadoras y bateeiras, la Festa do Mar de Vilaboa se celebrará los días 22 y 23 de abril, fechas en las que “la almeja y el mejillón están en el mejor momento para el consumo”, explicó Carmen Gallego, que agradeció también la colaboración de los restaurantes (A Casa de Rosa de Mazaroca, Casa Aurelia, A Garboa y Panadería Pastelería Os Laranxos), su colaboración en la elaboración de las tapas que se servirán, y que mantienen los mismos precios del año pasado (6 euros para la almeja, 5 para el choco y 3,5 para el mejillón). De manera complementaria, el sábado 22 a las 21.00 horas está programada la actuación de Caamaño & Ameixeiras y de Xabier Díaz y el domingo, a las 12.30 horas, el concierto de la Banda da Escola de Música de Vilaboa. Todo en el atrio de las fiestas de San Adrián. Y evitando las altas temperaturas del verano, Concello y bodegueros se decantaron este año por el 6 y 7 de mayo para la celebración de la Festa do Viño, que se organizará bajo el viaducto de Riomaior con la participación de bodegas de la IXP y también de colleiterios locales. Y también este evento se plantea como una fiesta familiar con una programación complementaria en la que el plato fuerte será el concierto de Milladoiro el sábado 6 a las 22.00 horas y la actuación del grupo de gaitas “Aires de Cobres” el domingo a las 12.30 horas. César Poza confirmó también que el Concello formalizó ante la oficina española de Patentes y Marcas el registro de la marca Festa do Mar de Vilaboa y Festa do Viño de Vilaboa para estos dos eventos.