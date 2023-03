“Los países no deberían reconocer a los talibanes, son terroristas”

La Casa das Campás será escenario el próximo día 28 del cierre de la gira gallega de Massouda Kohistani, seis encuentros con el público impulsados por Amnistía Internacional, una organización con casi 10 millones de socios que lucha en todo el mundo por los derechos humanos y para poner fin a los abusos. Este movimiento global recuerda que “se trata de una gira de denuncia de quien es una defensora de los derechos humanos en su país, una mujer valiente que formaba parte de la red de mujeres en defensa de sus derechos y que ya en su infancia sufrió el primer gobierno talibán. Tras 20 años de lucha vio como su vida quedaba truncada cuando volvieron a tomar el poder”.

–¿Cuál es el principal mensaje que quiere transmitir en esta gira?

–El pueblo de Afganistán que vive dentro y el que pide fuera del país siempre pide al mundo que los países no debería reconocer a los talibanes, a este grupo terrorista, como gobierno, porque lo que son es terroristas. No aceptan los derechos humanos, están en contra de las mujeres, en contra de la educación y en contra del desarrollo. Por lo tanto lo que pido es que no reconozcan a los talibanes y que estén con las mujeres de Afganistán.

–¿Cómo ha sido su biografía?

–Nací en Kabul, y originalmente soy de una provincia del norte de Afganistán. Vivimos en la capital y finalicé allí mis estudios. Tengo una experiencia de más de 12 años como investigadora y conozco las diversas culturas de Afganistán, porque viajé mucho dentro del país. Visité diferentes pueblos de Afganistán, por eso conozco la cultura, el escenario político y la situación de las mujeres. Y ante ellos reitero el mismo mensaje para el mundo.

–Vio la llegada del segundo gobierno talibán ¿cómo cambió la situación de la mujer?

–Ya era la segunda vez que lo vivía y sabíamos que los talibanes tienen una ideología terrorista, nunca aceptaron los derechos humanos ni tienen ningún compromiso con lo que dicen. Lo único seguro que iban a hacer es aplicar su propia ideología, lo que implica estar en contra de la cultura y estar en contra de las mujeres. Es por eso que me pregunto cómo puede el mundo hablar con los talibanes. Es necesario que las organizaciones internacionales ejerzan más presión sobre los talibanes, especialmente países como Pakistán, Irán, China, Turquía, porque países como Catar los apoyan, por lo tanto deberían ejercer presión, hablar con ellos y también cesar en su relación con los talibanes.