Mar habilita nuevas subzonas de marisqueo en la ría para reducir el impacto de la toxina

Satisfacción en el sector marisquero por la decisión de la Consellería do Mar de subdividir las zonas III y IV de la ría de Pontevedra como medida para paliar el efecto de la toxina. Esta subdivisión se realizó el pasado miércoles atendiendo a la petición realizada por la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores y la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade) el pasado mes de octubre, después de varios meses sufriendo cierres generalizados de bateas de mejillón y de bancos marisqueros a causa del episodio tóxico que se originó a mediados de agosto con una inusual combinación de toxina diarreica (DSP) y paralizante (PSP).

Según la propia Consellería do Mar, esta decisión se toma con “el objetivo de aminorar el efecto de las biotoxinas marinas –con, en algunos casos, reducción del número de bancos afectados en los cierres de estas zonas– y facilitar el trabajo de los profesionales del mar”. Las cinco zonas que había antes ahora se elevan a siete, tras la división de las zonas III y IV en las subzonas III.1, III.2, IV.1 y IV.2.

Mar también explica que “esta decisión se adopta una vez analizado el histórico de los resultados de los análisis efectuados en la ría y tras propuesta y consulta tanto con las cofradías afectadas como con la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra”.

Básicamente, lo que sucedía en muchas ocasiones es que la toxicidad afectaba a productos de un extremo de la zona, pero no a los del lado opuesto; sin embargo, el cierre era de la zona completa. “El año pasado la zona IV estuvo cerrada tres meses por una bolsa de toxina anclada en el Sur, pero en el Norte los niveles estaban bien. Por eso se pidió la división, porque hubo zonas que estaban cerradas aún estando bien”, explica el biólogo de la lonja de Campelo.

Las subdivisiones no son, además, algo nuevo, ya que en algunas zonas ya existían, pero el sector consideraba importante ampliar, siendo también necesario incrementar el ritmo y frecuencia de trabajo del Intecmar en cuanto a seguimiento, toma de muestras y analíticas y demás acciones. La medida tomada por Mar, en definitiva, consiste en “crear subzonas en función de su distinta afectación por los episodios tóxicos para que así, manteniendo los altos estándares de salvaguarda de la salud pública fijados en la legislación, sea posible comercializar el marisco de las subzonas exentas de toxicidad, manteniendo prohibida la extracción en las más afectadas”, explicaban desde el sector.

Paralelamente, Agade y cofradías demandaron a la Consellería do Mar “la habilitación de un seguro que cubra los costes derivados de las devoluciones de producto ya extraído cuando se produzca el cierre de una zona abierta”. Es decir, que se compensen los gastos que se producen cuando llega una orden de cierre de un polígono o un banco en concreto después de que ya se realizaran trabajos de extracción, puesto que desde el momento del cierre ese producto ya no puede comercializarse, aunque esté camino de ello. Todo ello, argumentaban, para hacer frente a una situación que consideran extremadamente peligrosa no sanitariamente, sino desde un punto de vista estructural y económico.

La presencia de toxina en el mejillón ha obligado al cierre de algunas bateas, lo que ha creado cierta preocupación en el sector por si se tuviesen que cerrar también algunos bancos marisqueros. “El mejillón es un indicativo, pero todavía no se ha llegado a niveles suficientemente altos como para tener que cerrar. Por ahora, nosotros no tenemos problemas, pero tambien es la época”, apunta el biólogo de Campelo.

En este sentido se expresó también el patrón mayor de la Cofradía de Raxó, Iago Tomé, que admite que hay “preocupación, porque cuando hay toxina en el mejillón, en cualquier momento puede pasar a los bancos”. Apunta, además, que “hay bastante preocupación en cuanto a los precios, porque son fuera de lo normal para la época en la que estamos. La almeja fina llegó a los 78 euros y el berberecho, a los 28. Es una situación excepcional, nos beneficiamos de alguna forma de que las cosas no estén bien en otras zonas”.