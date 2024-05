De Eurovisión al Río Verbena: Nebulossa actuará en Pontevedra este verano

La nueva edición del Festival Río Verbena Fest de Pontevedra contará con el concierto de Nebulossa, representante de España en el Festival de Eurovisión que se celebra este fin de semana.

Según acaba de anunciar la organización del festival que se celebrará los días 23 y 24 de agosto. Además de la confirmación de Nebulossa, el Río Verbena Fest ha anunciado también la incorporación a su cartel de Mikel Erentxun.

También actuarán en el festival Viva Suecia, Lori Meyers, Amaral, Vicco, Baiuca, Los Zigarros, Sarria y Siloé.

"Todavía no sabemos si ganarán Eurovisión… Pero sí podemos confirmar que el dúo Nebulossa triunfará este agosto en Río Verbena. El electro-pop español resonará con canciones como la conocidísima "Zorra", "Me Ha Dado Porno" o "Me pones a mil". Confiamos plenamente en que Nebulossa hará subir la temperatura de este festival", han anunciado en las redes sociales del Río Verbena Fest.

El Río Verbena Fest se celebrará en la explanada exterior del Pazo da Cultura de Pontevedra y los abonos están ya a la venta a través de su página oficial www.rioverbena.com.