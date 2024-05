El presidente de la Diputación critica que el Gobierno descarte la autovía entre Pontevedra y Ourense

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha criticado este viernes el "enésimo desprecio que la provincia de Pontevedra acaba de sufrir por parte del Ministerio de Transportes", en referencia a la decisión del Gobierno central de descartar la construcción de una autovía a Ourense por el interior al "existir otros itinerarios de vía de alta capacidad".

Esta infraestructura era una de las peticiones formuladas en el Pacto de Pedre para mejorar la seguridad vial tras el accidente de un autobús en la Nochebuena de 2022 en la N-541.

Luis López ha enmarcado esta decisión del ministro Óscar Puente junto a otras noticias negativas para la provincia como el retraso de la llegada de los trenes Avril, "que además serán los segundos más lentos de toda la red", así como las obras en el aeropuerto de Peinador "justo cuando se celebran eventos internacionales como es la feria Navalia, no parece que sea el mejor mes para realizar esas obras".

El presidente de la Diputación de Pontevedra también ha insistido en que en esta provincia están "las 11 carreteras de titularidad estatal en un estado lamentable". "Nada sabemos de obras para su mantenimiento, conservación", critica.

"Desde la Diputación de Pontevedra quiero instar al Ministerio de Transportes a que aclare si este proyecto se guarda definitivamente en el cajón", ha cuestionado Luis López.

El presidente provincial ha insistido en que esa autovía por el interior de la provincia, a través de municipios como Cerdedo-Cotobade o Forcarei, "es clave para mejorar las comunicaciones" de la provincia.

Luis López también ha afirmado que el proyecto en el que trabaja el Gobierno de España para completar el asfaltado integral de este tramo "son migajas, que con migajas no se solucionan los problemas de la red viaria". "No queremos parches, no queremos remiendos, queremos actuaciones integrales de las carreteras nacionales", ha sentenciado.