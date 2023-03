“Muchas mujeres evitan ir por Campolongo a ciertas horas”, dice el PP sobre la inseguridad

“En las últimas semanas se han producido pequeños hurtos y hay trapicheo; todo esto ha venido agravado por la disminución del tráfico de vehículos, que con el cierre de Eduardo Pondal acabará por estrangular a Campolongo”, afirmó el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, en el debate de una moción al pleno en la que los populares reclamaban mejoras para este barrio. “Muchas personas, sobre todo mujeres, nos han trasladado que les cuesta, o no les gusta, o evitan, transitar por Campolongo a determinadas horas”, afirmó el popular respecto a la falta de luz en la zona.

En Campolongo –advirtió Domínguez– se produce una “sensación de inseguridad que nos han transmitido los vecinos, que se sienten agravados por la falta de inversión en la zona”.

La moción del PP tenía como objetivo reclamar mejoras, particularmente en limpieza e iluminación. Fue rechazada por la mayoría del grupo de gobierno (BNG-PSOE). Pero la cuestión sirvió para recuperar el debate sobre el cierre de la calle Reina Victoria. Domínguez indicó que la falta de tráfico agrava la “sensación de inseguridad del barrio”, unido a las deficientes condiciones lumínicas de la zona, “sobre todo en el entorno del parque de la Xunta de Galicia y en el entorno del río Os Gafos”.

El portavoz del grupo socialista y concejal de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, criticó que el PP volviese a llevar al pleno “la moción de Reina Victoria disfrazada de barrio de Campolongo, porque Reina Victoria tiene la culpa de todo lo que pasa en la ciudad” y también criticó que el PP “se arrogue la voz de todos los vecinos”.

“Campolongo puede tener deficiencias como tienen todos los barrios en todas las ciudades del mundo, pero Campolongo está a punto de recibir una gran inversión”, recordó Puentes a Domínguez, en referencia al proyecto para liberar el río Os Gafos y todo su entorno, “que transformará el barrio”, además de la actuación proyectada en el parque María Vinyals, ante el edificio de la Xunta.

Por el BNG, Demetrio Gómez lamentó que “cada vez que un barrio mejora viene el PP a afear la inversión. Lo que a usted le interesa es que en esa ciudad circulen más coches, que haya más ruido”, apuntó el nacionalista.

“Les invito a que reflexionen en este punto”, remató Domínguez, quien propuso retirar de su moción la referencia de Reina Victoria para que el gobierno local la apoyase. “No quiero que vengan los coches aquí a Michelena, eso es mentira; lo que sí quiero es que lleguen los coches a algunos sitios de la ciudad; pero cuando alguien se aísla y no sale a la calle, cree que todo va bien. Nosotros traemos aquí una moción en representación de los vecinos para mejorar la vida de la gente; ustedes dicen que está todo estupendo, se están equivocando, sigan así”, retó Domínguez a BNG y PSOE.

“Entiendo que estén nerviosos con las propuestas y con su futuro electoral”, dijo el portavoz del PP en otro momento del debate.

Unanimidad para dedicar una calle de Pontevedra a Magín Froiz

Pontevedra tendrá una calle con el nombre de Magín Froiz, el fundador del grupo de alimentación. La propuesta partió del Partido Popular y fue asumida por los restantes grupos, aunque los populares no dejaron pasar este debate sin criticar la política industrial y empresarial del gobierno local. En el pleno de ayer también se abordó una moción del PP que pedía medidas urgentes de mantenimiento y de mejora del polígono industrial de O Campiño, que fue rechazada por el grupo de gobierno. En el debate de esta cuestión y sobre el asentamiento de empresas en el municipio, el concejal nacionalista César Mosquera afirmó que “en estos momentos en Pontevedra hay bastante más trabajo que en Vigo, les guste o no les guste, pero a ustedes no les gusta porque tienen las mentiras que tienen montadas”.