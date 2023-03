Dos meses después de conocerse que las primeras excavaciones para ejecutar el auditorio de Marín en una zona de rellenos portuarios desveló la existencia de agua de mar muy cerca de la superficie, el gobierno local ha tenido que aprobar en pleno la petición de la empresa adjudicataria para modificar el proyecto original, cifrado en 5,3 millones. La solución pasa por eliminar un pequeño sótano en el que se planteaban doce plazas de aparcamiento de uso interno. A cambio, el Concello plantea habilitar esas doce plazas en superficie.

Según la oposición, esta modificación encarece la obra en 350.000 euros más e insiste en sus críticas a la “falta de previsión” en el diseño previo de este centro cultural. El PSOE ya denunció que el estudio geotécnico que debía advertir de la presencia de agua fue realizado hace 16 años y para otro proyecto.

El concejal de Urbanismo, Manuel Santos, defendió en el pleno la tramitación del gobierno local y garantizó que “las obras siguen su curso”. El edil citó dos razones para justificar el cambio del proyecto. La primera es la aparición de agua, “que se esperaba, pero a menos profundidad de lo esperado”. A su juicio, este problema “no invalidaría ejecutar el proyecto con el sótano, pero eso significaría tener que trabajar en función de las mareas y podría comprometer los plazos afectando a la justificación de los fondos europeos con los que se cofinancia la obra, que vencen a finales de este año”. Insiste en que “prescindir del sótano no cambia ni el espíritu ni la infraestructura cultural que estamos proyectando”.

La segunda razón es la aparición de una antigua escollera en el solar del auditorio. Implica cambios en algunas partes de la cimentación, que deberá ser con micropilotes, lo que eleva el coste en 290.000 euros más. “La aparición de elementos en los terrenos donde se inician obras de esta magnitud no es nada extraño”, explicó Santos, que defendió la idoneidad del polémico estudio geotécnico, ya que “se diga lo que diga, el 100% de lo que hay debajo de las parcelas solo es posible saberlo cuando comienzan las excavaciones”.

Según sus explicaciones, la escollera no se detectó porque “discurre bajo una gran red de canalizaciones de agua pluviales que había en la parcela utilizada hasta ahora como aparcamiento. Pensar que en una obra de este calibre no vamos a encontrar coyunturas a las que tenemos que adaptarnos es no entender lo que significa llevar adelante infraestructuras relevantes”, declaró el concejal.

Sobre las dudas que suscitó el estudio geotécnico, Manuel Santos dijo que “no solo es válido y profesional, sino que cubre más superficie de la que ocupará el auditorio, llegando incluso a la Escuela Naval. Además, fue realizado para valorar el antiguo proyecto del Centro de Ocio y con tres sótanos para una aparcamiento subterráneo, por lo que los datos facilitados eran perfectamente válidos para una sola planta”. Subrayó que “por supuesto que el estudio geotécnico detectó la presencia de agua en el subsuelo y se tuvo en cuenta en el proyecto, por lo que decir lo contrario es confundir a la población y poner en duda un trabajo técnico bien realizado”.

El gobierno local afirma que “la obra sigue su curso”

Manuel Santos afirmó que “las obras del auditorio seguirán su curso, avanzando, con rigor y con los equipos técnicos siempre volcados en ellas. Nuestra parte es la de gestión y la de buscar soluciones cuando aparezcan problemas, que siempre aparecerán en cualquier tipo de proyecto de este calibre. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y no poner en duda constantemente un proyecto tan importante para Marín y para su ciudadanía”. El concejal arremetió contra los grupos de la oposición por “desmarcarse de este proyecto a las primeras de cambio y no apoyar una infraestructura tan demandada por los ciudadanos como es este auditorio”. Según el Concello, “el proyecto modificado aprobado en el pleno servirá para recoger de forma técnica y oficial estos cambios en la ejecución de las obras, que seguirán su curso. Una vez aprobada esta solicitud, se redactará el proyecto técnico y se aprobará el expediente por los órganos de contratación”.