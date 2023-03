“Los animales son seres sintientes, no lo digo yo, lo dice el Código Civil”

El centro asociado de la UNED de Pontevedra será escenario mañana de la conferencia “¿Qué cambia con la recién aprobada ley de bienestar animal?”, una ponencia en la que la abogada Belén Romero expondrá los pormenores de la nueva normativa. La especialista en Derecho Civil recuerda que “por el momento es un proyecto de ley. Hay mucho bulo y gente diciendo que nos van a obligar a una cosa o la otra, pero todavía tiene que desarrollarse reglamentariamente”. En general, valora que, cada vez más, los legisladores entienden que los animales “son seres sintientes y hay que cuidarlos, no lo digo yo, lo dice el Código Civil”.

–¿Cuál es la finalidad de la ley?

–Su principal objetivo es regular todo lo relativo al reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales, porque se trata de seres sintientes y como tal se está recogiendo en nuestro ordenamiento jurídico. También es muy importante decir que es un proyecto de ley, que aún no se ha aprobado.

–¿Qué aspectos relevantes de la tenencia de animales se modifican?

–Dentro de los aspectos más relevantes que modifica destacaría en primer lugar que se elimina lo que era la consideración de animales potencialmente peligrosos. Se va a regular y se someterán a una evaluación de sociabilidad; y se deroga la anterior ley sobre la tenencia de esos animales potencialmente peligrosos, entre muchas de las novedades que se introducen.

–¿Cómo cambia el estatus del propietario de una mascota?

–El propietario ahora tiene que tener en cuenta que todas aquellas personas que sean titulares y tengan un perro deben de acreditar que realmente saben cuidarlo. Para ello tienen que participar en un curso de formación para la tenencia de perros. ¿Qué sucede? Que al tratarse en principio de un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso y ahora está tramitándose en el Senado, será una vez que se apruebe cuando va a existir un periodo para que entre en vigor la ley; y antes de ese momento pueden plantearse mil enmiendas.

–¿Cómo será ese curso de formación?

–Aún no se ha desarrollado ese curso de formación pero sí es cierto que será gratuito y que el contenido del mismo se determinará reglamentariamente.

–¿Los propietarios de perros tendrán que tener seguro?

–A partir de la entrada en vigor de la ley va a ser obligatorio para todos los propietarios de perros el disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a terceros. Y a mayores los propietarios tendrán una serie de obligaciones que se están recogiendo de forma específica respecto a temas como que los animales no pueden estar en un vehículo cerrado, expuestos a condiciones térmicas que puedan entrañar un peligro para su salud. También que tenemos que comunicar su pérdida o sustracción en un plazo de 24 horas o que está prohibido utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas y publicitarias. Y además la ley, y me parece muy bien, establece obligaciones específicas como la esterilización quirúrgica de gatos antes de los 6 meses, ya que se tiende a un sacrificio cero de las mascotas.

–¿Qué cambios habrá en las tiendas de animales?

–Es importante. En un principio hay una disposición transitoria, que es la sexta, que establece un plazo de 12 meses para que se pueda finalizar la actividad de venta de perros, gatos y también hurones directamente en tiendas de animales.

–¿En qué escenario quedan los exóticos?

–Aún no se ha desarrollado una lista de esos animales. En el proyecto con las enmiendas del Congreso se dice que desde la entrada en vigor de la ley, que aún no se ha producido, hasta que se apruebe ese listado de mamíferos, aves, reptiles y demás, queda prohibida en principio la tenencia como animales de compañía. Pero aún no se ha desarrollado ese listado de especies que cumplen alguno de una serie de requisitos, serán artrópodos, peces, anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo, reptiles venenosos, todos los primates, mamíferos silvestres… Lo que recoge la disposición transitoria segunda, a partir de la que se elaborará un listado de exóticos, porque lo que se pretende es que especies invasoras no se extiendan.

–¿Cuándo entrará en vigor la nueva normativa?

–No entrará en vigor, como mínimo, hasta dentro de 6 meses, porque en el Senado aún se pueden proponer modificaciones, por eso aún hay cosas que no se saben. Incluso todo esto que estamos diciendo de las novedades tendrá que existir un desarrollo reglamentario.