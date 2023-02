Le entregan los 500 euros que encontró al no aparecer el dueño

Cuando María Elisa Bouzas encontró en una calle de Pontevedra una cartera con 520 euros no dudó ni un momento en entregarla a la Policía. Comenzaba el verano de 2019 y reconoce que en ese momento el dinero “me vendría muy bien”, pero por el mismo motivo pensó en la persona que los había perdido y por eso su principal preocupación era que los recuperase.

Así, se fue a la Policía Local a entregar la cartera, en la que sabía que había una importante cantidad de dinero que “ni conté”, asegura.

Más de tres años después, Elisa recibió una sorprendente llamada de la Policía. Le comunicaba que la persona que perdió la cartera no se había interesado por ella y, pasados dos años, según marca la ley, el objeto pasaba a ser propiedad de quien lo encuentra.

Ya tiene destino

“Yo ya me había olvidado del asunto, la verdad, pero en estos días me llamó la policía para que fuese a recogerla”, dice Elisa, quien explica que en tras esa llamada tuvo dos sensaciones: pena, por la persona que no fue a reclamar el dinero pero, por otro lado, la lógica alegría de que te llegué así un inesperado complemento económico del mes, que ya tiene destino. Piensa hacer algún pequeño viaje o alguna escapada con sus hijos, “que hace mucho tiempo que no lo hacemos y ya nos lo merecemos”, afirma. “Llevo muchos años sin vacaciones y seguramente me iré unos días con mis hijos; me tomaré esto como un regalo para ellos”.

Si bien no últimamente, en los últimos años Elisa sí pensó alguna vez en aquella cartera, deduciendo que la persona que la perdió ya la habría recogido. No se imaginaba que seguía en dependencias policiales.

Y sobre la opción de quedársela desde el primer momento asegura que “ni se me pasó por la cabeza” porque “aunque a mí también me hacían falta, creo que estaría hasta hoy pensando en el asunto y es mejor vivir con la conciencia tranquila; yo me puse en la piel de la persona que lo perdió”.

Los pontevedreses entregan a la Policía 25.558 euros perdidos en la calle en 3 años

Los pontevedreses son gente honrada. O al menos se ve que quieren dormir con la conciencia tranquila. Entre los años 2019 y 2022, los vecinos de esta ciudad entregaron a la Policía Local un total de 25.558,38 euros perdidos (en diferentes cantidades, o en el interior de carteras y bolsos), de los cuales, un total de 18.480,68 euros ya fueron devueltos, bien a su dueño, bien a la persona que halló el objeto que los contenía tal y como establece la ley. En esta situación se encuentra Elisa Bouzas.

Solo en el pasado 2022, la ciudadanía entregó a la Policía un total de 8.327,9 euros, devolviéndose hasta el momento 4.409,9 euros.

Son algunos de los datos que se desprenden del último balance del servicio de objetos perdidos. En el período ya referido, el 81% de los bienes extraviados en la ciudad –y que llegaron a manos de la Policía Local– fueron entregados de vuelta a sus propietarios.

Ahondando en el informe, en el pasado 2022 fueron abiertos un total de 916 expedientes, de los cuales 590 ya fueron resueltos y 326 continúan en depósito. Los responsables del servicio aclaran que algunos bienes entregados pueden contener otros objetos (es el caso de los bolsos y mochilas, por ejemplo) por lo que si bien se registran 916 objetos entregados, la cifra real es superior, pudiendo llegar hasta los 2.017 objetos.

Hasta 6.804 objetos

Durante los últimos tres años, la cifra total es de 6.804 objetos recogidos. Al margen de la diferente tipología de pertenencias que aparecen (anillos, bicicletas, relojes, teléfonos, documentos de identidad, permisos de conducir, ordenadores, entre otros), la Policía Local también custodia el dinero que contienen algunos de estos objetos, como bolsos o billeteras.

"Es habitual la entrega del objeto encontrado transcurrido dos años sin que aparezca su propietario"

El artículo 615 del Código Civil establece que “Pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publicación, sin presentarse el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hallara”. Y según explica la Policía Local, es habitual la entrega del objeto encontrado transcurrido dos años sin que aparezca su propietario, especialmente cuando son objetos de valor.

Tras la entrega del objeto encontrado por parte de la oficina municipal de Objetos perdidos, se procede a la identificación de la persona que lo encontró, así como al registro del objeto encontrado. A partir de ese momento se inicia un procedimiento cuyo objetivo es localizar a su legítimo propietario por el medio más rápido: teléfono, correo o en la propia oficina de objetos perdidos de la Policía Local, cuando la persona que perdió el objeto toma la iniciativa.

Los objetos en los que no sea posible la identificación de su propietario, quedan en dependencias policiales. Transcurrido el plazo legal, son entregados a la persona que lo encontró. Como ejemplo, esta misma semana fueron devueltos siete objetos a otras tantas personas que, en su día, entregaron esos bienes. Son una billetera con 520 euros, otros lotes de 150 euros, 100 euros, una billetera con 30 euros, una cámara de fotos, un objetivo de cámara fotográfica y un reloj.