Un plan de 1,6 millones renovará unos 1.600 puntos de iluminación pública en 30 calles de la ciudad

El Concello tiene en marcha un amplio plan para renovar la red de alumbrado público en medio casco urbano. Se trata de un proyecto de casi 1,6 millones de euros, ya en fase de licitación, para modernizar la iluminación de la zona sur del casco urbano, que se extiende por una treintena de calles, desde la zona de A Barca hasta el entorno de la estación de autobuses, pasando por Campolongo, o Eduardo Pondal.

Los servicios técnicos ya analizan las ofertas para acometer estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y que supondrá la renovación de 1.649 luminarias mediante la implantación de la tecnología LED y de 32 cuadros de mando en 29 calles y plazas. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y reducir la factura de la luz, uno de los principales focos de gasto en la actualidad para el Concello.

Según la documentación del concurso, con las actuaciones previstas se pasarían de una potencia instalada de 262 kw a menos de 95, es decir, una reducción del 64%, un porcentaje similar al posible ahorro en la factura. La actuación se cifra inicialmente en 1.578.347 euros, fondos procedentes en su totalidad de la Diputación.

El mapa de esta renovación abarca una gran extensión del casco urbano, con zonas “estratégicas” como las plazas de España y Galicia, el barrio de Campolongo o a zona de Beiramar entre el puente de A B arca y la desembocadura de Os Gafos. Las calles o plazas incluidas en el proyecto son las avenidas de As Corvaceiras y Uruguay, María Victoria Moreno, Manuel del Palacio, rúa da Carqueixa, plaza de España, rúa da Palla, A Barca, Echegaray, Tablada, San Roque de Abaixo, avenida de Marín, Rosalía de Castro, Pastor Díaz, Said Armesto, Irmáns Nodales, Palamios, Jofre de Tenorio, García Sánchez, Iglesias Vilarelle, Gutiérrez Mellado, avenida de Vigo, Virxe do Camiño, plaza de Galicia, García Camba, Ponte Boleira, Gorgullón, rúa da Estación y Josefina Arruti.

El gobierno local enmarca este plan en su programa “para combatir el cambio climático”, uno de los argumentos que esgrimió para reducir los días de encendido de la decoración navideña, así como las obras de mejora del alumbrado público en el rural.

En las parroquias, los últimos contratos formalizados por el Concello se extendían a cinco de ellas. El primer proyecto, adjudicado por 1,2 millones de euros, se centró en Mourente y Marcón, y el segundo, de similar importe, se ejecutó en Verducido, Santa María de Xeve y Santo André de Xeve. Ambos contratos fueron ampliados por las dificultades de la concesionaria, la empresa Setga, para conseguir microchips debido al impacto de la pandemia en China, que afectó al ritmo de uno de sus principales puertos, el de Shangai, a mediados del año pasado. La implantación de la tecnología LED en las parroquias permitirá ahorrar hasta 370.000 euros a las arcas municipales, según datos del Concello.

El concurso de suministro eléctrico, desierto

El Concello no encuentra empresas eléctrica dispuestas a asumir el contrato de suministro para los próximos años ni siquiera triplicando el triple que en el ejercicio anterior. El último concurso para adjudicar este servicio acaba de ser declarado desierto, por lo que hay que prorrogar el ya existente con la empresa actual. El Concello de Pontevedra estima que este pagará por la luz el triple que en 2020. El concurso se licitó con una previsión de 4,9 millones de euros para un solo ejercicio, muy lejos de lo que se pagó en 2020: 1.780.245 euros por el consumo eléctrico. El Concello asume un consumo que se concentra sobre todo en el alumbrado público, pero también incluye el suministro de energía a las escuelas y guarderías y a las dependencias municipales, incluidos los pabellones y el Pazo da Cultura. El gobierno local acumula ya varios meses de intentos de adjudicar este contrato, pero la imparable oscilación de precios dificulta el proceso.