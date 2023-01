Después de seis años de trayectoria, en 2020 la pandemia provocó un parón de casi dos años en la actividad del coro del campus de Pontevedra, que retomó su actividad el pasado mes de octubre con el objetivo de sumar nuevos integrantes. Incluido en el programa de actividades culturales y educativas abiertas a toda la ciudadanía del Rectorado de Pontevedra, esta iniciativa logró reunir en estos meses a un grupo de 25 personas, que en los ensayos que realizan cada semana, trabajan bajo la dirección del profesor Marco Lucato en la preparación de un nuevo repertorio.

“La verdad es que empezamos bien, se incorporó bastante gente”, dice Lucato, que recuerda que el coro intentará recuperar su actividad en el segundo cuatrimestre del curso. En esta ocasión, la incorporación de una decena de nuevos integrantes, sumada a la continuidad de gran parte de los participantes en esta actividad en los años anteriores, hace que el coro cuente con 25 miembros, entre los que se encuentran alumnos de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, como estudiantes del Programa Universitario para Maiores y personas ajenas a la comunidad universitaria. “Por fin hemos conseguido tener una cuerda de voces masculinas”, subraya el responsable de una actividad para la que, recuerda, no son necesarios conocimientos musicales y que sigue abierta a nuevas incorporaciones en los ensayos que realiza cada martes entre las 16.00 y las 18.00 horas en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Uno de los objetivos con los que el coro inició este año fue conformar un nuevo repertorio que también se acerque a las nuevas tendencias musicales. En este sentido, las sesiones que se desarrollan cada semana combinan un bloque inicial centrado en el lenguaje musical con la preparación de una serie de piezas de diferentes épocas y estilos. “Tenemos algunas canciones que habíamos trabajado antes y que hemos recuperado y también estamos montando algunas canciones nuevas”, explica Lucato sobre un trabajo en el que también cuentan con la colaboración, al piano, del exalumno Germán Torres.