El presunto acosador de una joven de Sanxenxo, de la que tenía una orden de alejamiento y a la que intentó atropellar, ha ingresado hoy en prisión sin fianza, aunque comunicada para que pueda recibir visitas. La decisión ha sido tomada después de que pese a que le hubiese obligado a llevar desde el pasado mes de julio una pulsera de geolocalización se hayan registrado incidencias diarias al respecto. También ha sido determinante la falta de fecha para el juicio.

Tal y como ha podido saber FARO a través de la defensa de la joven, el hombre, que ahora tiene 23 años, llegó a utilizar hasta una veintena de dispositivos, que hubo que cambiarle por estar rotos, supuestamente no funcionar y por acercarse a las zonas de exclusión de comunicación con la víctima, de 21 años.

El presunto acosador accedía especialmente por las noches saltándose el área de alejamiento con el fin, tal y como asegura la abogada, de "poner nerviosa" a su ex pareja, con la que había tenido una breve relación de tan solo unas semanas en el año 2021, a la que ella había puesto fin en su momento por su comportamiento controlador.

"Han vuelto las amenazas, que indiciariamente son las mismas. La medida no ha tenido eficacia", se lamenta la letrada. "Hoy a las 9 horas ha tenido lugar una comparecencia y se acordó que entrase en prisión".

El caso se dio a conocer por el propio padre de la víctima el año pasado, que, desesperado por la seguridad de su hija, quiso dar visibilidad al horror por el que la familia estaba pasando debido a este presunto acoso. En ese momento, la Audiencia Provincial de Pontevedra había dejado sin efecto la orden establecida por un juzgado de Cambados, a través de la cual el presunto acosador no podría acercarse a menos de 500 metros de su exnovia. Finalmente, durante el mes de julio el Juzgado de Violencia de Género número 3 de Cambados estableció medidas cautelares: una orden de alejamiento y un dispositivo "Cometa" de geolocalización.

Según consta en la denuncia, el joven intentó, presuntamente, atropellar a su exnovia cuando esta montaba a caballo, por lo que ella lo denunció ante la Guardia Civil de Sanxenxo. Ese día había un amigo acompañándola, que figura como testigo. Tras esta llegaron más denuncias por numerosas notas amenazantes anónimas y por aparecerle estrellado el parabrisas del coche en dos ocasiones. Además, se sucedieron amenazadas a través de redes sociales y perfiles falsos. El acoso desde entonces ha sido constante con amenazas de muerte, violación, etc...

La vida de la joven se ha visto condicionada de tal forma que en los últimos meses "no ha podido descansar porque su dispositivo no paraba de sonar" dando la alerta del quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte del acosador. "Ha sido un año en el que no ha cesado y ella, prácticamente, no sale de su casa", confirma su abogada.

Ante esta nueva decisión de ingreso en prisión cabe recurso.