El Partido Popular de Barro pide la dimisión del concejal no adscrito y secretario de Xuntos por Barro, José Suárez, después de que trascendiese la foto de “una fiesta” en la Capela de Búa. El presidente de la gestora, Eduardo Ruadas, critica que “convirtieron un lugar de culto para los católicos en un furancho, en una reunión política”. Un escándalo que, dicen, “tiene que tener consecuencias; más cuando el impulsor es un concejal de la corporación de nuestro Concello y el secretario general de Xuntos por Barro, que estaba acompañado por varios simpatizantes de su partido”.

Recuerdan los populares que “no solo no contaban con el consentimiento del cura, sino que fueron más allá, engañando y comprometiendo a la persona responsable de las llaves de la capilla. Le dijeron que querían hacer una misa cuando lo que querían era convertirlo en un local de fiesta”.

Por eso, entienden que Suárez tiene que dimitir y renunciar a su acta como concejal no adscrito. “¿No dicen ellos que una imagen vale más que mil palabras? Pues que lo apliquen. Ya sabemos que no lo va a hacer, por eso Landín debe exigir de forma inmediata su cese. Por usar la capilla sin consentimiento, por convertir un lugar de culto en un encuentro político, y por hacerlo mintiendo y engañando a todos. Sí no lo hace dimitir, significa que era sabedor de lo que se estaba haciendo allí”.