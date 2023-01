El departamento de Patrimonio de la Diputación va a repartir 380.792,89 euros en ayudas para proyectos de rehabilitación y señalización del patrimonio histórico cultural en toda la provincia. En total se financiarán 53 actuaciones de puesta en valor de la riqueza patrimonial en concellos de todas las comarcas mediante su recuperación y mejora.

Inicialmente la partida destinada a las subvenciones ascendía a 300.000 euros, pero se incrementó en casi 81.000 euros con el fin de financiar la mayoría de las actuaciones en su mayor parte. En el caso de la comarca de Pontevedra, las ayudas llegan la cinco concellos y por una cuantía de más de 35.000 euros. Barro recibe 8.946,38 euros (el 55,28% de lo solicitado), Campo Lameiro 2.966,87 (88,84%), Cerdedo-Cotobade 7.273,36 euros (100%), A Lama 8.989,80 euros (60,34%) y Poio obtiene la totalidad de lo subvencionable por valor de 7.177,72 euros.

Según explica la diputada de Patrimonio, María Ortega, desde el año 2016 la Diputación cuenta con estas líneas de subvenciones que pretenden la restauración de bienes inmuebles de titularidad municipal que tengan un reconocido valor arquitectónico, histórico, artístico, paleontológico, arqueológico o etnográfico, además de los conjuntos urbanos, sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

En el caso de Poio, la ayuda estará destinada a la señalización de lugares de interés patrimonial en el núcleo de Combarro. La actuación consistirá en la instalación de siete paneles en la Praza da Rualeira, en la Praza do Peirao, en la Rúa do Mar, en la Praza da Chousa, en la Casa do Campo, en la plaza de San Roque, y en el Paseo das Redeiras, aportando información centrada en el uso tradicional de estos lugares y con referencias a los cruceros y hórreos de Combarro, con fotografías antiguas del Museo de Pontevedra. También se actualizará el plano en el panel de tres caras de la Praza da Chousa, con una propuesta de ruta y la señalización de todos los puntos de interés del mismo.

Por su parte, en el ayuntamiento de Barro se mejorará el Crucero de Outeda, situado en la parroquia de Santa María de Curro. En el caso de Campo Lameiro, se busca mejorar la información con paneles de gran formato sobre áreas arqueológicas de gran interés y potencial turístico. En A Lama, las actuaciones serán en el lavadero da Perdiz, en la parroquia de Covelo. Finalmente, el concello de Cerdedo-Cotobade quiere realizar una mejora y “embellecimiento” del conjunto de lavadero y fuente de Castro do medio.