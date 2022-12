La Diputación de Pontevedra presentó el libro "Desmontando a propaganda franquista", una publicación con más de 300 imágenes de actos de loa al régimen entre los años 1951 y 1959, con los nombres de los líderes del Movimiento en aquel entonces y su contextualización histórica. Se trata de una publicación que busca tirar por tierra el relato propagandístico que la dictadura quería imponer sobre su legitimación y “modernidad” supuestamente alcanzada en la provincia de Pontevedra.

La diputada de Memoria Histórica, María Ortega, subrayó el deseo de que el libro, que definió como la publicación más ambiciosa del departamento de Memoria provincial, sirva para despertar sobre todo en nuevas generaciones investigadoras “el ansia de saber” que quisieron inocular en la sociedad de principios del siglo pasado el Seminario de Estudos Galegos, la Institución Libre de Enseñanza o el magisterio aplastado por el fascismo. “Para eso hicimos este libro: no se trata de saldar cuentas con el pasado sino de ofrecerle al futuro una visión poliédrica de la historia, alejada del relato único y tramposo que perpetuó el franquismo. Porque, como tan bien se explica en el libro, de aquellos polvos viene este lodo en el que hay quien se empeña en convertir la política. Encontraréis en su lectura muchos apellidos de aquella que siguen resonando hoy. Y con ellos, sus maneras caciquiles de hacer política”, destacó .

Explicó Ortega que para no perpetuar el relato franquista era preciso contextualizar las imágenes de la Jefatura del Movimiento en la década de los 50 de las que dispone el Archivo provincial, y que personas expertas explicaran lo que se ve pero también lo que no se ve en ellas, y conocer “cómo la dictadura había cambiado aquella sociedad solidaria que la gente común pretendió implantar a principios de siglo, por un sistema caciquil y corrupto donde la equidad era sustituida por caridad, previa genuflexión ante el señorito o el gobernador civil”.

“Nosotros entendemos –dijo la nacionalista- que solo desmontando su propaganda, conseguiremos construir una sociedad más democrática y equitativa, sin caciques ni prebendas. Una sociedad que forme a nuestra juventud en los valores de equidad, transparencia y justicia social que exige cualquier democracia”.

Veinte artículos, de lo general a lo concreto

En la presentación del libro, que incluye textos genéricos sobre propaganda y concretos sobre las comarcas de la provincia- participaron como ponentes el responsable de fondos audiovisuales del Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico de la Diputación, José María Cumbraos; la escritora y técnica provincial Montse Fajardo; y uno de los veinte autores participantes en la obra colectiva, Antón Mascato, quien hizo un recuerdo de la propaganda en el Val do Salnés.

Cumbraos explicó que la presentación de "Desmontando a propaganda franquista" es la última etapa de un ciclo que se inició con la catalogación y digitalización del archivo de la Jefatura Provincial del Movimiento de Pontevedra, con 971 fotografías disponibles para consulta en AtoPO en la época en la que fueron gobernadores civiles Elías Palao, Alberto Martín y Rafael Fernández.

Todas las imágenes –dijo - reflejan la necesidad del Movimiento por controlar la información y consolidar ante de la opinión pública el cariz ideológico del nuevo estado: la fotografía adquiere una función de herramienta de propaganda y “incluso las pretensiones renovadoras tras la Guerra Civil justifican su uso como ‘canal propio de lana modernidad’”.

Además de la pieza de Cumbraos el libro recoge otros artículos, como el de Ana Cabana, que habla de la fotografía como el medio de plasmar y probar el respaldo social que validaría al franquismo como estado de derecho, dando apariencia de legitimidad a pesar de que la naturaleza represora del sistema no había cambiado. “Todo trasluce escenificación (...) . Son imágenes en las que la autoridad aparece rodeada de vecindario con caras alegres y expresiones que irradian complacencia, despreocupación y bienestar”, asegura la autora.

Siguen en el libro otros artículos de Dionisio Pereira y Lola Varela, que hablan sobre la "Fotografía social e memoria histórica", subrayando la importancia de que las imágenes de la infamia, o las manipuladas y desvalorizadas vean la luz, para evitar la desmemoria. También está el artículo de Marcelino Abuín, quien habla de la Falange "Baixo a sombra de José Antonio", Lucio Martínez Pereda, con "Teatros de propaganda memorialística falanxista en Pontevedra’’; Xoán Carlos Garrido, que versa sobre "A Igrexa franquista"; María Victoria Martins, con "A muller no franquismo"; Xosé Álvarez Castro, quien escribe sobre "O lazareto de San Simón. Entre a memoria e o esquecemento"; o Xosé Enrique Acuña, con "Retrato necesario da Pontevedra Satisfeita e eufórica coa ditadura".

En la segunda parte, en la que se ponen nombres y contexto en comarcas de la provincia escriben también Dionisio Pereira y Lola Varela sobre las fotofrafías del Movemento en Pontevedra, Cerdedo e Forcarei, Manu Igrexas sobre la comarca de Deza; Antón Mascato sobre el Val do Salnés; Pepe Novas, sobre o Morrazo; Xoan Carlos Abad, sobre Vigo; Xosé Paz Antón, sobre Salceda de Caselas, O Porriño y Mos; Xosé Lois Vilar, do Val Miñor, Carlos Méixome, Baixo Miño; Natalia Jorge, Tomiño; y Carmen Corgo, directora do Arquivo Histórico Provincial, que lanza un anzuelo para futuras investigaciones a través de la documentación que atesora el organismo estatal.