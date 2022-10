“Hay que recuperar las recetas que mantenían la salud de hierro de nuestros abuelos”

La librería Nobel fue escenario de la presentación del libro “Hipotiroidismo, cómo vencer el cansancio, la dificultad para adelgazar y otros síntomas” de la experta en Farmacia, Nutrición y Dietética Amil López Viéitez.

–¿Es frecuente el hipotiroidismo?

–Lo es, afecta casi a un 10% de la población, en concreto el 9,9% de los españoles tiene disfunción tiroidea. Es más frecuente en mujeres, en una proporción de cuatro a uno.

–¿Qué síntomas deberían hacernos sospechar que podríamos tener este problema?

–Normalmente suele haber cansancio, aumento de peso sin una causa aparente, fragilidad de cabello y uñas, frío, dificultad para quedarse embarazada, anemia, estreñimiento. A veces también aparecen otras enfermedades autoinmunes.

El hipotiroidismo afecta a casi a un 10% de la población, en concreto el 9,9% de los españoles tiene disfunción tiroidea. Es más frecuente en mujeres, en una proporción de cuatro a uno

–¿Se puede corregir desde la alimentación?

–Cuando está al principio de la patología sí, o cuando se diagnostica un hipotiroidismo subclínico. En esos casos la alimentación tiene mucho que aportar, incluso cuando ya hay un diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto, también ayuda a compensar los síntomas y a tener mejor calidad de vida.

–Como norma general ¿Nos alimentamos muy mal?

–Sí, estamos perdiendo el patrón de dieta atlántica mediterránea tan beneficioso que teníamos en Galicia, y nos estamos yendo hacia una dieta más globalizada, con menos alimentos frescos y de temporada y con más procesados. Se están perdiendo las habilidades culinarias y las nuevas generaciones recurren muchas veces a plataformas de envío de comida procesada a domicilio. Eso hace que se vaya afectando la capacidad antiinflamatoria, el sistema inmune, y aparecen las enfermedades antes. Si lo juntamos con que estamos más estresados y tenemos un estilo de vida sedentario, es la tormenta perfecta para tener peor calidad de vida y que aparezcan enfermedades crónicas y degenerativas.

Estamos perdiendo el patrón de dieta atlántica mediterránea tan beneficioso que teníamos en Galicia, yendo hacia una dieta más globalizada, con menos alimentos frescos y de temporada y con más procesados. Se están perdiendo las habilidades culinarias

–¿Tenemos que volver a los fogones?

–Lo ideal es volver a la cocina de nuestras abuelas, aprovechando productos frescos de temporada, con recetas que no sean muy elaboradas, y básicamente recuperar las recetas atlántico mediterráneas que mantenían la salud de hierro de nuestros mayores.

–¿Es muy costosa una alimentación saludable?

–No es necesario gastar mucho dinero para estar bien alimentado. Hay alimentos en la cesta de la compra, que ahora está tan en la palestra el tema de la cesta mínima mensual, como son los cereales integrales o las legumbres, que son muy económicos y pueden dar una base de energía. También tenemos que complementarlos con productos frescos como fruta y verdura de temporada, que es la que es económicamente más razonable y nutricionalmente más completa. Y no debemos olvidarnos de la proteína de calidad, dentro de lo más económico tenemos los lácteos, los huevos, las aves, el pescado congelado y las conservas. Con esa cesta mínima básica podemos alimentar de forma correcta, saludable y sabrosa a nuestra familia sin gastar demasiado dinero en alimentos superfluos.

Hay alimentos en la cesta de la compra, que ahora está tan en la palestra el tema de la cesta mínima mensual, como son los cereales integrales o las legumbres, que son muy económicos y pueden dar una base de energía

–¿Son útiles los suplementos?

–Hay que analizar cada caso en particular. Si la persona está sometida a mucho estrés de trabajo o incluso de deporte, como los profesiones o amateurs que entrenan a diario, es más fácil que tenga alguna carencia. O una mujer que tenga reglas muy abundantes es posible que también necesite un suplemento de hierro, o en el embarazo, que se suplementa con yodo y ácido fólico. Hay momentos fundamentales en los que se recurre a suplementos, por ejemplo para prevenir la espina bífida.

–Cada vez sabemos más de la relación entre nuestra alimentación y la salud mental…

–Si, realmente hay una conexión bidireccional entre el sistema nervioso y el digestivo, las emociones afectan a las patologías del estómago y el intestino y a la inversa, una correcta microbiota, antes llamada flora intestinal, también activa la secreción de neurotransmisores como la serotonina, y estabiliza el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Ayuda a tener más bienestar emocional y mejor sistema inmunitario.

Las dietas milagro no mejoran la salud, siempre tienen un efecto rebote, no son compatibles con la vida social y pueden generar trastornos de la conducta alimentaria como atracones

–Dieta cetogénica, disociada, ayuno intermitente… ¿qué recomienda?

–Al final la mejor recomendación es el sentido común, no hacer nada que prometa conseguir resultados demasiado apetecibles sin esfuerzo, porque al final causa problemas de salud como subida del colesterol, cálculos de vesícula, pancreatitis de dietas proteinadas muy agresivas, además de agotamiento, pérdida de cabello o uñas frágiles. A medio plazo tampoco funcionan porque el metabolismo basal se vuelve ahorrador, se ajusta a la baja y el cuerpo se acostumbra a la menor ingesta de calorías, con lo que queda hipotecado para el futuro, como que genera una menopausia adelantada o un hipotiroidismo adelantado, y luego comiendo lo mismo engordas más. Las dietas milagro no mejoran la salud, siempre tienen un efecto rebote, no son compatibles con la vida social y pueden generar trastornos de la conducta alimentaria como atracones.