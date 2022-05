Despedida al Carabela

Adiós a la imagen que conocemos del Carabela. El conocido local de la praza da Estrela está en obras para dar paso a un nuevo bar-cafetería que reabrirá en los próximos meses, según las previsiones iniciales de los nuevos concesionarios.

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Conservación Artística (PEPRICA), vigente desde hace casi 20 años, no establece ninguna medida especial para la salvaguarda del interior del local, que ya ha sido completamente transformado tras una licencia de reforma que resultó un puro trámite.

Ni las mesas de mármol, las sillas de madera, los colgadores o el mural de Conde Corbal que presidía la barra. “El interior cambiará por completo”, señala el Concello, si bien la previsión inicial de los nuevos responsables es mantener el nombre del café

Por deferencia (dado que la legislación no le obliga más que a cumplir con las exigencias del PEPRICA para obtener la licencia) los nuevos responsables del local presentaron al Concello el proyecto, una reforma integral que cambiará por completo su fisonomía.

Ni las mesas de mármol, las sillas de madera, los colgadores o el mural de Conde Corbal que presidía la barra. “El interior cambiará por completo”, confirman a FARO desde el Concello, si bien la previsión inicial de los nuevos responsables es mantener el nombre del café.

Las difultades de accesibilidad se salvarán con una nueva entrada por los soportales (el local del antiguo bar Lugo) ante la imposibilidad de construir una rampa en la fachada, el único elemento del local que está protegido.

Finiquitada su imagen tradicional, lo que conservará el futuro Carabela es la terraza. El Concello trabaja con una previsión de que las obras concluirán en meses, para poder aprovechar la que se experta temporada turística de récord este verano

Por lo demás, “será totalmente diferente”, señalan las mismas fuentes, y cambiará el reparto interior, que de hecho ya ha sido completamente transformado para dar paso a una nueva distribución.

En los últimos días se han multiplicado los rumores sobre el futuro destino del local, incluso vinculándolo a la marca de cervezas Estrella Galicia. No obstante, Hijos de Ribera confirmó a FARO que ni ha alquilado el local ni lo gestionará. “El Carabela no forma parte de nuestros proyectos”, señalan en este sentido al diario decano, “no tenemos nada que ver con los nuevos responsables” aunque no descartan que en un futuro sean sus clientes.

Hijos de Ribera confirmó a FARO que ni ha alquilado el local ni lo gestionará. “El Carabela no forma parte de nuestros proyectos”, señalan en este sentido a FARO. Lo que sí se mantendrá es la exitosa terraza

Finiquitada la imagen del café clásico, lo que conservará el futuro Carabela es la terraza. El Concello trabaja con una previsión de obras de meses que le permita aprovechar al menos una parte de la temporada del que se prevé que sea un verano de récords turísticos en las Rías Baixas.