Ourense se convierte en la capital del estudio científico de la alta atmósfera

El campus ourensano inauguró ayer el “12th International Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere” en el que participan de forma presencial o virtual 77 especialistas de 21 países y procedentes de 51 instituciones, entre ellas la Nasa, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el National Center for Atmospheric Research de los EE.UU. y las academias de Ciencias de países como China, India y República Checa, además de España. A lo largo de las sesiones previstas durante los próximos días hasta el 10 de mayo, la comunidad científica participante abordará, en un contexto de cambio climático, las variaciones y tendencias a largo plazo en la atmósfera media y alta. Concretamente, los ejes temáticos del evento que se celebra en Ourense son, siempre en un contexto de consideración a largo plazo, el abordaje de las tendencias de variaciones en la atmósfera media; los cambios y tendencias en la ionosfera y la termosfera; los mecanismos dinámicos, físicos, químicos, solares y radiactivos de variaciones y tendencias y los cambios en la atmósfera media y alta y sus vínculos con la navegación por satélite y la basura espacial.

La programación arrancó ayer con una conferencia de Jan Lanaštovika, del Instituto de Física Atmosférica de la Academia de Ciencias de República Checa, sobre el escenario de tendencias del sistema estratosfera-mesosfera-termosfera-ionosfera a la vista de los nuevos datos disponibles en las dos últimas décadas. Con ella se abrió un intenso programa en el que se tratarán temas muy diversos, como los avances en los vínculos entre el cambio climático y la evolución de temperatura mesosférica; la respuesta del hidrógeno termosférico al aumento de los gases de efecto invernadero y a los cambios en la actividad solar; la evolución de la ionosfera y la termosfera durante lo Holoceno o el impacto de los cambios en las emisiones antropogénicas en la aparición de burbujas de plasma ecuatoriales.

La celebración de Trends 2024 en Ourense culmina dos años de trabajo que arrancaron con la presentación de la candidatura de EphysLab para acoger esta cita y su elección por parte del comité científico internacional del evento. Desde hace casi dos décadas, EphysLab tiene como una de sus líneas de investigación prioritarias la atmósfera, desarrollando numerosos proyectos de ámbito estatal y/o europeo con entidades presentes también en este taller. Entre ellos, desde mayo de 2022, un equipo internacional liderazgo por el propio Juan Antonio Añel lleva a cabo un proyecto financiado por el Instituto Internacional de Ciencias Espaciales (International Space Science Institute-ISSI) sobre los impactos del cambio climático sobre la atmósfera alta del planeta, la orbitación de satélites y la basura espacial.

