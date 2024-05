El debate, un arma de inclusión

“La gente con discapacidad puede aspirar a más”, espeta José Luis Muñoz, usuario de Down Ourense, nada más saludar. El año pasado se estrenó junto a otros compañeros en la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) entre jóvenes con discapacidad intelectual. La competición visibiliza el talento para que estos chavales puedan incluir más habilidades en sus currículos. En una final Ourense-Madrid, perdieron. Se quedaron con ganas y ocho miembros de la entidad irán a por otra oportunidad: el título de mejores oradores, en un evento en Madrid el próximo 14 y 15 de junio. La papeleta es la siguiente: defender que una alimentación saludable no es posible hoy en día. Más de uno se lleva las manos a la cabeza, pero lo tienen todo controlado. El Campus de Ourense acoge desde marzo sus ensayos.

“El argumentario será económico y hasta ahí puedo leer”, dice Saúl Álvarez, que se erige como líder de los jóvenes ourensanos que compiten este año. “A mí esto me ayuda a quitarme el miedo a hablar delante de la gente”, confiesa Saúl. “Yo lo que aprendo es a no huir. Orar me da igual, pero ponerme allí, uf... ”, salta su compañero de debate, Mikel Pan. “Con K, por favor. Que siempre me lo ponen mal”, anota.

Noemi, una de las pocas chicas del ensayo, más tímida, busca la mirada del tutor. “Es complicado, pero nos gusta venir a ensayar. Es una actividad gratificante”, dice la joven.

“Ven tus habilidades y no la discapacidad”

Al grupo se unen José Luis y Alejandro, los del Ourense-Madrid fallido. Les animan. “Yo si pudiera volver volvería, pero por el límite de edad no dejan”, se apena José Luis. Alejandro habla desde su experiencia. Después de unos años en hostelería, aprobó una plaza fija de pinche de cocina. El trato con la gente le ayudó en el debate. “Ven tus habilidades y no la discapacidad”, explica. Los predecesores de Down Ourense confían en que los nuevos aspirantes se lo pongan difícil al jurado de Madrid, donde está Albert Rivera. “Muy majo”, apuntan. Aunque más agradables fueron “las chicas de Zaragoza y Granada”, confiesan.

Los chicos se ponen serios: “La discapacidad intelectual es una barrera muy alta de superar que tenemos, pero se lo pondremos difícil a los jueces”. Ourense va a por la victoria.

Se busca apoyo del tejido empresarial

La asociación Down Ourense afrontará su segundo año en la competición, tras una experiencia enriquecedora el pasado año. La entidad social busca apoyo económico del tejido social ourensano, con el objetivo de cubrir los gastos derivados de la participación de los ocho jóvenes en el evento que se celebrará en Madrid. “Queremos agradecer el apoyo de Galfor, única empresa colaboradora hasta el momento”, señalan.

El apoyo económico puede prestarle poniéndose en contacto con la asociación a través del correo electrónico downourense@downgalicia.org o en el teléfono 988 37 03 13. La Liga Española de Debate Universitario es una competición creada en el año 2000 y cada año aglutina a los mejores oradores del país. El 2022 fue el primer año en el que participaron personas con discapacidad intelectual, abriendo una puerta de inclusión al colectivo. Ourense espera repetir representación si la actividad sigue atrayendo a los usuarios.

