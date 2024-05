Constituido el jurado del certamen literario Antón Tovar

El certamen literario Antón Tovar ya tiene jurado. Conchita Rúa, licenciada en Geografía e Historia, profesora jubilada del IES Lagoa de Antela de Xinzo y miembro del Consello Asesor do Museo da Limia, será quien lo presida. Será secretario Juan Jardón Nogueiras, oficial del Registro en Xinzo, y actuarán como vocales Xela Fernández Fernández, directora del CEIP Carlos Cid Arregui, de Rairiz de Veiga; Manuel Jardón Pedras, profesor jubilado, miembro del Consello Asesor do Padroado do Museo da Limia, y María Garrido Rodríguez, profesora del IES Cidade de Antioquía de Xinzo. El plazo de presentación de las obras finaliza el día 20, y el fallo se conocerá el 4 de junio.

