La financiación de la extensión de líneas de bus de la capital divide a los concellos del área metropolitana

El transporte metropolitano de Ourense supondrá “un antes y un después” para la movilidad de dos tercios de los ourensanos de la provincia. Todos los alcaldes del área metropolitana de la capital son conscientes de la “importancia” del servicio que, en principio, se va a desactivar después de tantos años y creen que será “beneficioso para todos, no solo para los de la capital”.

Tras una moción presentada por el PSOE provincial en la Diputación, la voluntad política imperó y en una primera reunión entre el regidor del Concello de Ourense, Gonzalo Jácome, y el presidente de la Diputación, Luis Menor, se vio el primer paso para convocar una mesa de trabajo, que todavía está pendiente de constituir, para que los alcaldes del área metropolitana aportan sus peticiones al pliego de concesión del transporte urbano del Concello de Ourense que está elaborando el gobierno de Democracia Ourensana.

Una de las características más importantes de ese pliego, quizás la nuclear, es que se especificará la extensión de líneas del servicio municipal de la ciudad hacia los concellos del área metropolitana lo que permitirá que el bus de la capital se amplíe a determinadas zonas para mejorar la movilidad con el resto del área. Esto deberá ser aprobado por el gobierno gallego para que se pueda implantar, debido a prescripciones técnicas que se deben cumplir para que sea interoperable en materia de software, entre otras.

Ahora bien, sin todavía constituirse la mesa de trabajo, y preguntados una representación de los alcaldes del área metropolitana, hay división en cómo se tiene que financiar esa extensión de líneas del servicio del Concello de Ourense. Todos coinciden también en que no debe ser el consistorio ourensano, pero sobre la pregunta los alcaldes del PP son partidarios de que sean los propios concellos los que deban asumir ese gasto para que el servicio llegue a sus concellos, mientras que los socialistas reivindican que sea el gobierno gallego quien asuma el gasto de esa extensión de líneas.

Alcaldes populares

Marta Nóvoa, alcaldesa de San Cibrao, se muestra alegre porque “las expectativas, por fin, son muy altas, llevamos mucho tiempo esperando este momento” y admite que “esperamos llegar a un acuerdo entre todos porque es por el bien de todos, pero entendemos que cada Concello deberá sufragar esa extensión, sin obviar las posibles ayudas de otras administraciones que intervengan. Tendremos que hablarlo y llegar a un acuerdo para que por fin se lleve a cabo y no enrocarnos”.

Su caso concreto pedirá que pare en las localidades de Reboredo (donde ya pasa pero no para) y también hasta el Polígono San Cibrao. Y añade que “además de esta extensión de líneas, que será beneficiosa, también pediremos que se refuerce las conexiones con los núcleos rurales, sabemos que es una competencia de la Xunta, pero se las trasladaremos, porque también tiene que estar”.

El alcalde de A Peroxa, Manuel Seoane, destaca que “nuestra intención es tener dos puntos donde llegue el transporte metropolitano y después el resto del transporte que sea a demanda, porque no todos los días en el municipio tiene la necesidad de moverse. Es por ello que pediremos que llegue a dos puntos para que sean los núcleos donde se una la movilidad, para después repartirse para los núcleos más rurales”.

Cree que se hace necesario reducir el kilometraje de los desplazamientos, para “hacerlos más rápidos” y más eficientes. Ante la pregunta de la financiación responde que “desde luego que los concellos no podemos echar balones fuera y tenemos que colaborar dentro de nuestras posibilidades, que ya no son muchas y después Diputación y Xunta ayudarnos también”.

Visión socialista

“Se trata de poner toda la carne en el asador”, dice el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel que añade que “queremos que sea una realidad ya porque supone disponer de más líneas y permitiría una movilidad y una conexión con la ciudad mucho mayor”. Preguntado por la inversión a realizar y quién debería llevarla a cabo, explica que “la tendría que asumir la Xunta de Galicia, porque los concellos no tenemos capacidad financiera. Estamos asumiendo competencias que no son nuestras y, desde mi punto de vista, tiene que ser así”. Y añade que “no tenemos autonomía financiera para costes de competencias que no son nuestras y en este caso tendrá que ser el gobierno gallego el que lo asuma”.

En su caso, espera que la extensión de líneas no solo paren en el límite municipal de la capital y su municipio, sino que puedan entrar, al menos, hasta el principal núcleo como es A Valenzá. Además, la implantación del servicio permitiría ir desde Barbadás hasta la Residencia, por ejemplo, con un transbordo gratuito sin necesidad de tener que asumir, como a día de hoy, un transbordo que actualmente es de pago con la tarifa del transporte metropolitano primero y después con el servicio de la capital.

El alcalde de Amoeiro, José Luis González, también tiene la misma postura y argumenta que “la Xunta de Galicia será la que tenga que echarnos una mano, porque no tenemos capacidad financiera”. En su caso pide que se extienda la línea que llega a Trasalba en 300 metros, en la zona de Pradobó otros 500, y otros 200 para llegar al centro de Amoeiro. “Como mucho pueden ser 10 minutos más en cada línea, de ocho parroquias que tiene el municipio se beneficiarían seis y sería una buena iniciativa para todos. No son tantos metros”, finaliza diciendo.

La financiación de la extensión de líneas de bus al área metropolitana divide a los concellos / A.G.Tesouro

“Xunta y Diputación estarán para ayudar”

El presidente de la Diputación, Luis Menor, defiende que “el transporte metropolitano sería un revulsivo para la ciudad y también para el área metropolitana, sería positivo para acercar a todos los vecinos con una extraordinaria oferta de servicios y tener una relación más cercana, más estrecha, en el ámbito económico, laboral, social y demográfica”. El también alcalde de Pereiro de Aguiar radiografía las sinergias que hay ahora mismo entre los diferentes municipios, que se vería incrementada con un transporte que conectará la ciudad con los puntos rurales clave que la rodean.

Preguntado por la financiación para extender esas líneas a los municipios limítrofes, contesta que “la financiación de la extensión de líneas fuera del municipio de la ciudad de Ourense tiene que ser asumida por los concellos, evidentemente, con la ayuda de la Diputación, que va a estar activa en estos casos, y también entendemos que la Xunta va a hacerlo. Por ello, en ningún caso la extensión de líneas puede suponer una carga para la ciudad, para nada, simplemente el Concello de Ourense prestará las infraestructuras necesarias para dar un mayor servicio y provocarán que sean más rentables en cuanto a número de usuarios”.

Suscríbete para seguir leyendo