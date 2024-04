Vecinos de la aldea de Puxedo reclaman servicio de fibra

La asociación de vecinos de Puxedo, en Lobios, y varios vecinos a título particular llevan desde 2022 reclamando la extensión de la línea desde la caja de conexión instalada a la entrada del pueblo hasta sus casas, pero hasta ahora no lo han logrado y de 58 viviendas solo cuatro disponen del servicio de fibra. En febrero pidieron una reunión con el subdelegado del Gobierno y no descartan otraes medidas.