“Tras el COVID, la amenaza ahora son las enfermedades transmitidas por insectos”

“Después de superar el COVID, las enfermedades infecciosas emergentes que más amenaza pueden suponer para el ser humano, son producidas por artrópodos, insectos como el mosquito tigre, que entraron a través del Mediterráneo y ya se ha visto en Galicia; por eso sería importante que la vigilancia epidemiológica sea una nica salud, en el sentido de que debe incluir vigilancia de la salud humana y de la animal, pues algunas de esas enfermedades infecciosas que pueden ser de riesgo hora mismo, están en animales”.

Son algunas de las claves que aportó ayer Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Saúde Publica de la Universidad de Santiago de Compostela, durante la conferencia que impartió ayer en el Liceo de Ourense, bajo el título “Enfermedades infecciosas, una amenaza que no cesa: ¿Cómo protegernos?”.

Una conferencia magistral, pues hizo un recorrido por la enfermedades de sello infeccioso y las pandemias más devastadoras de desde los primeros asentamientos del neolítico hasta la actualidad, dentro de una jornada sobre salud y trabajo organizada por la asociación “Miradas Mulleres+60” que preside María Antonia Rilo, charla en la que el profesor emérito, que es también director de la Cátedra de Hidrología Médica de la USC, fue presentado por la doctora María Villar secretaria de “Mirada Mulleres +60”.

“Tras la pandemia del COVID, que está superada, vivimos otras amenazas como son las arbovirosis, las enfermedades vehiculadas por artrópodos, y que se manifiestan en enfermedades como el chikungunya, dengue, zika y también se está produciendo una reintroducción de paludismo”, explica.

Estas arbovirosis (se denomina así a los virus transmitidos por insectos como el mosquito ) “se están produciendo porque tenemos el mosquito tigre que, hace años ya se introdujo en la cuenca del Mediterráneo, llegó con el comercio de neumáticos usados (en cuyo interior suele haber agua) y venía de Asia. Era un mosquito asiático, y se adaptó a vivir en el Mediterráneo pues el cambio climático aumenta la temperatura y con ella desarrollo de esos vectores”, indicó Gestal.

Un problema que empezó en Italia, la costa de Francia, “y tras llegar al Mediterráneo, subió por Extremadura y llegó a Galicia, donde ya vimos mosquito tigre este verano”, recordó Juan Gestal.

Al margen de esas arbovirosis relacionadas con el cambio climático, “otros asuntos ante los que se debe estar alerta es la gripe, en especial la gripe A pues pueden recombinarse los virus, sufrir mutaciones y ser pandémica”.

Riesgo de daños a granjas

Reconoce que hay una vigilancia especial desde que se dieran los primeros casos en Hong Kong en 1998, y luego fueron en 1998 en Hong Kong y luego en 2003 “en criaderos de aves también en Asia, y en una situación sanitaria muy deficiente. No hubo un traspaso interhumano aquí, pero entonces la letalidad sería del 60%” alerta.

Lo cierto es que “esta gripe se ha extendido a Europa, África, América, y no solo en aves también en mamíferos, y hubo alguna gaviota afectada de esta gripe en aves en Ribeira o en Porto do Son. Aunque por ahora esa gripe no es un problema, sí es bueno ese control animal porque las gaviotas, por ejemplo, también están en ciudades del interior, y si infectan a otras aves, pueden causar pérdidas de daños impredecibles, por ejemplo en granjas avícolas”, explica.

Por eso la vigilancia epidemiológica debe ser una, de salud humana y animal “porque la mayoría de enfermedades infecciosas emergentes son de gérmenes que afectan a animales. Vigilar esto y el medio ambiente, la investigación, la educación sanitaria y las vacunas son otras vías para actuar ante esta problemática”, asegura Gestal.