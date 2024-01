El Concello de Ourense ha formalizado esta misma semana, la adjudicación a la firma Valoriza, por un presupuesto de casi un millón de euros, incluido IVA, del contrato para el suministro e instalación, servicio de mantenimiento y formación de usuarios, del sistema de cámaras de control del tráfico que acceda al entorno peatonal del casco histórico de Ourense.

Un sistema que implica identificación de matrículas y sanción a los vehículos no autorizados, y que suplirá a los ya desaparecidos bolardos, eliminados hace ahora cuatro años, pues todo el entramado técnico de cámaras, estará conectado en tiempo real a la sala de pantallas de control de tráfico de la Policía Local.

El contrato que ha vencido ya todos los problemas previos, incluido el parón por la reclamación de la otra empresa que se presentó al concurso y quedó excluida, incluye además del suministro de las 17 cámaras de control de acceso al casco histórico en otros tantos puntos de entrada al mismo, la dotación de cámaras en las 13 rotondas de la ciudad con más densidad circulatoria, así como el suministro e instalación de 7 cinemómetros fijos (radares) y 1 cinemómetro móvil para el control de la velocidad del tráfico en la ciudad de Ourense.

En junio estaría en marcha

La empresa adjudicataria tiene un mes para redactar el proyecto definitivo y, tras los trámites administrativos posteriores en el Concello, se procederá la instalación de estos dispositivos, algo que no reviste complejidad según fuentes municipales y que debería estar funcionando “como muy tarde, en junio de este año” indican fuentes del Concello de Ourense.

El proyecto está cofinanciado en parte con fondos europeo y aseguran que “el Concello no está en bancarrota y tiene y presupuesto pese a lo que dice la oposición”. El plazo inicial para tener ejecutada la obra, era diciembre de 2023, el Concello solicitó una prórroga al ministerio para ejecutar este proyecto que tiene como objetivos, la pacificación del tráfico rodado en la ciudad h y ese nuevo plazo remata en diciembre de 2024, “tiempo más que suficiente” indican.

La aparición en la plataforma de licitaciones y contrataciones del Concello de la palabra “anulado” este concurso, se debió a un pequeño error técnico en los pliegos ya subsanado, y en la misma plataforma del Estado se informa ya de la

En el caso de las 17 cámaras previstas en las zonas de entrada al casco histórico de las que se ha desde hace más de 15 años, la intención fue siempre retirar los bolardos, que provocaban cientos de accidentes y daños a vehículos y poder hacer una videovigilancia a través de cámaras, conectadas a la sala general de pantallas de control de trafico de Policía Local, para detectar y sancionar en tiempo real a los vehículos no autorizados.

En febrero de 2024 se cumplen cuatro años de la retirada de esos bolardos, una decisión del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que retiró ese sistema de pivotes escamoteables, antes de la llegada de las de cámaras, precisamente para paliar daños a peatones y vehículos. De hecho el propio regidor había bautizado este antiguo sistema de control de tráfico con pivotes de “bolardos asesinos”.

17 Puntos con cámaras

Los puntos de control de acceso al casco histórico con cámaras, estarán ubicasdos en 17 puntos que son en calle Paseo con calle Parque San Lázaro; cruce de calle Paseo con Concordia; intersección de calle Progreso con calle Alejandro Outeiriño y cruce Progreso con Praza Fonte do Rei. También se instalarán cámaras de control para detectar vehículos no autorizados en el cruce de Jardines Bispo Cesáreo con Praza Mayor; cruce de Progreso con Doutor Marañón; cruce de calle As Burgas con en torno de As Burgas; cruce de Praza da Ferreiría con rúa Pelayo.

El proceso de instalación culminará con la instalacion de los correspondientes sistemas de vigilancia con cámara en los cruces de calle García Mosquera con rúa Villar; cruce calle García Mosquera con calle Villar; Padre Feijóo con calle Dous de Maio; calle Xosé Ramón Fernández con Praza Rafael Dieste; calle Rafael Dieste con Praza de San Cósmede; en rúa Pena Corneira; intersección de las calles San Francisco con Arturo Pérez Serantes; calle Santo Domingo con calle de Concordia y en la intersección de Santo Domingo con Parque de San Lázaro.

Detección de la matrícula del vehículo infractor y del lugar en el que se produjo

El pliego de condiciones aprobadas en su momento por el Concello, establecía que el sistema de control debería ser flexible, escalable, reconfigurable y permitir el desarrollo e implantación de futuras aplicaciones dirigidas a obtener información para nuevas necesidades, como el establecimiento de zonas de bajas emisiones, realización de estadísticas de tráfico u otras análogas. El objetivo, además de este nuevo sistema, es convertir las cámaras en una especie de “policías virtuales”, pues esta red de vigilancia mediante radares o cámaras “ permite dentificar mediante la lectura de matrícula del vehículo” al infractor, “y además hay “una segunda de apoyo que grabarán el entorno de la infracción” .