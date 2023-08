Anguilas en Barral, y pimientos en Oímbra y Arnoia: el fin de semana con más citas para el paladar

La provincia de Ourense sigue alimentado su concepto de ocio y fiesta, relacionados siempre con las grande degustaciones, y lo hace en su fin de semana más pantagruélico, medido en toneladas de productos a degustar. Así, está previsto que en la Festa do Pemento de Arnoia que arrancó ayer continúe hasta el domingo, se desgustarán 3 toneladas de este delicioso producto, con Indicación geográfica protegida, al igual, que el de Oímbra, cuya fiesta gastronómica reparte el domingo 1.500 kilos de este exquisito fruto de la huerta.

Por kilos de sabor y calidad se mide también la Festa de la Anguila de Barral, en Castrelo do Miño que arrancó ayer y continúa hoy sábado día 5 y repartirá unos 600 kilos de este sabrosísimo pescado, además de ofrecer un amplio programa musical que incluye la actuación esta noche de orquesta como Panorama.

No serán las únicas citas para saltarse la dieta, pues ayer comenzaba, dentro del programa de la fiestas de Muiños, el “Xantar do galo Pica no Chan”, centrado en la carne de esta ave de corral, y también del “Becerro do Xurés ao Espeto”. A partir de las 14.00 horas de hoy los asistentes podrán disfrutar de ambos menús y, por la noche degustación de las “Sopas de Burro e Torradas de Viño e Leite” que cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico gallego por la peculiaridad también de los productos y la tradición que encierra recetas como la “Sopa de burro cansado”.

Otra cita para hoy, sábado está en Melias, que celebra también sus fiestas patronales, e incluye como atractiva do Festa do Pulpo, y la Festa da Carne Cocida.

En Arnoia, capital del pimiento con esa misma denominación protegida so veteranos, y celebra ya la XLIV edición de su Festa do Pemento de Arnoia, los días 4,, 5 y 6 agosto, un programa inaugurado ayer con la participación de los conselleiros de Medio Rural, José González y el de Cultura, Román Rodríguez, entre otros cargos autonómicos.

El conselleiro de Medio Rural aprovechó su presencia en Arnoia para adelantar que la Xunta está ultimando la Estrategia de la Huerta Gallega, con el fin de consolidar la tercera producción más importante del campo gallego.

Degustación gratuita

Finalmente mañana en Oímbra, se celebra su XXVI Festa do Pemento, con citas como la degustación gratuita a las 12.00 horas, exposición de platos de cocina con este delicioso pimiento como base, comida popular así como un amplio programa que incluye concierto de Susana Seivane a las 20.00 horas.