“Los misioneros son como las fuerzas especiales de la Iglesia Católica”

Alberto Diéguez, organizador del evento y miembro de la delegación de misiones del Obispado dice que “recibimos a Teresa Araújo, una misionera de Camerún, que nos explicó las acciones y actividades que se están llevando a cabo en materia asistencial y también en cuestiones existenciales y de transmisión del evangelio”.

La jornada se inició a las 10.30 horas con una ponencia de la misionera donde radiografió su día a día y las diferentes cuestiones relativas a su actividad, pero también se vivió un momento de motivación y acercamiento hacia el mundo misionero con el testimonio de María Jesús. El organizador comenta “ella es una profesora del Colexio Plurilingüe Luís Vives, que pidió una excedencia de seis meses para ayudar en esa labor asistencial humanitaria y también existencial.

Después de la ponencia se celebró una eucaristía en la capilla del Santo Cristo en la Catedral de Ourense, enfatizando en la labor misionera con el evangelio aquello que da luz a lo escondido. Alberto dice que estas palabras visibilizan la gran labor de los misioneros porque son “una gran luz que realizan una labor escondidos y con gran compromiso”. Tras el acto religioso, Luis Manuel Cuña, delegado de Patrimonio del Obispado de Ourense, hizo una visita guiada explicando las principales reliquias y el gran valor patrimonial de la Catedral y de sus tesoros.

Alberto dice que “los misioneros tienen toda la importancia del mundo. Son el ejemplo de la integración del mensaje de Dios a través de la evangelización y la humanización de la persona con toda la labor asistencial que hacen. Si vale el símil, son las fuerzas especiales de la Iglesia como los seal”.

En el Obispado de Ourense, hay 86 misioneros repartidos por los cuatro continentes del mundo, excepto en Oceanía, de los que 60 son mujeres y 25 son hombres. El miembro de la delegación de misiones dice que “la mayor parte se encuentran en latinoamérica, por una cuestión que está condicionada por el habla, pero también tenemos en el Congo, Zambia, Malí, Indonesia, Israel, Jápón, entre otros”.

María Jesús es un ejemplo y para todas aquellas personas que quieran formar parte de la labor asistencial y evangélica pueden ponerse en contacto con el Obispado de Ourense. Sin embargo, Alberto avisa que “no son vacaciones misionales, entendiendo bien la frase. No es crear un turismo para sacar una foto con una realidad de subdesarrollo y la presento qué bueno soy y cuánto se hace. No se busca eso, se buscan otras cosas como la labora asistencial y evangélica, evidentemente, pero también la vivencia de una experiencia única que remueve el existencialismo y la cuestión colectiva, frente a la individual”.

22 años de misión

Teresa Araújo lleva de misionera 22 años y actualmente se encuentra centrada en Camerún y alega que “mi experiencia es muy positiva, gracias al apoyo que siempre tuve. A mí esto siempre me dio mucho aliento para seguir haciendo lo poquito que se puede hacer en el vasto campo de la evangelización”. Pasó por Douala y también por Yaoundé empapándose de la cultura social y religiosa del país y “dejando allí el fruto cosechado, que son religiosas nativas que puedan seguir propagando el evangelio de Jesús”.