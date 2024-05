Los premios de los catadores populares ponen fin a la Feira do Viño do Ribeiro

La entrega de premios de la Cata Popular puso ayer fin a la 61ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro, que superó las expectativas de afluencia pese a la lluvia. Los catadores concedieron al Alter 2023 de Priorato de Razamonde el primer premio de vinos blancos en la categoría de bodegas. El Ramón do Casar 2023, de la bodega homónima, logró el segundo puesto, y el Catro Parroquias Godello 2023 de Bodegas Loeda, el tercero. En la categoría de vinos blancos de colleiteiros, el ganador fue el Zapicos do Verea 2023, de Bodegas Gómez Sanmartín.

Por su parte, el Viña Carpazal Selección 2022 de Cristian Rodríguez Vázquez logró el mejor vino tinto de Colleiteiros. El Preto de Leive 2022, de Leive Ecoadega, resultó vencedor en la categoría de tinto de bodegas.