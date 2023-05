La ‘influencer’ alicantina Cristina Rodríguez Box será la encargada de ejercer de embajadora de la Ruta del Viño del Ribeiro durante los días 22 y 23, a través de sus redes sociales. Especializada en viajes y destinos turísticos a nivel internacional, con el nombre de @akkicris89, ofrecerá imágenes sobre los lugares de interés y los puntos turísticos del territorio que abarca dicha ruta con el objetivo de acercar a los visitantes a todos aquellos recursos más singulares y característicos de la enocomarca. Compartirá, tanto en Instagram como en Tiktok, las imágenes de los sitios visitados así como las situaciones que viva en directo.

Según el presidente de la Ruta do Viño, Juan Casares, “esta acción es una muestra más de que la apuesta de la Ruta do Viño por convertir al Ribeiro en un destino turístico de calidad no son palabras vacías”. La acción está financiada por la Diputación de Ourense.