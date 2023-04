Universitarios con mucha fe

Estudiar religión y obtener un título homologado ya es posible en Ourense. El Centro de Ciencias Religiosas San Martín, ubicado en el Seminario Menor, cuenta con el grado en Ciencias Religiosas. Este año son casi cuarenta los alumnos laicos que están estudiando en este centro, y, dada la alta demanda, de cara al próximo curso escolar la oferta se ampliará con una nueva titulación de dos años sobre estudios bíblicos. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, visitó esta semana el centro para hablar con los alumnos y agradecer su interés por la religión.

Noa Vasallo hizo magisterio y psicopedagogía. Para completar su formación apostó por un doctorado y dos máster. Sin embargo, notaba que aun le quedaba algo por hacer: aprender más sobre religión. Por eso, decidió matricularse en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín de Ourense. Allí, preparó la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), una titulación que le permitiría ejercer como profesora de religión. Este curso solo hizo que aumentasen todavía más sus ganas de seguir formándose en este ámbito y, a pesar de estar trabajando, no lo dudó y se matriculó en el grado en Ciencias Religiosas que se imparte en el mismo centro. “Además de inscribirme para completar mi formación, lo hice por crecimiento personal”, confiesa.

Por supuesto, cree que fue una de las mejores decisiones que tomó: “Lo que más me gusta es el trato personal que recibes cuando llegas allí por parte de docentes y del personal administrativo. Es todo muy cercano, muy familiar, cualquier, problema que tienes intentan ayudarte. Hay una gran calidad humana y el plan de estudios es muy completo y muy bien estructurado”. El plan de estudios no solo le está aportando unos ricos conocimientos, sino que también le está ayudando a crecer como persona. “Te permite entender muchas cosas a nivel social y el contexto y la sociedad en la que vivimos. También favorece a mi crecimiento personal y desarrollo . Me ayuda a ser mejor en mi trabajo, a ser empática y a fomentar valores. En definitiva, a formarme como persona”, destaca.

Xosé Saavedra, otro alumno del grado de Ciencias Religiosas, también coincide en la huella personal que deja esta formación: “Me está ayudando a crecer como persona porque estoy viendo las cosas desde una perspectiva más profunda y también estoy adquiriendo más conocimientos que me ayudan a abrir mi esquema mental y a entender a las personas y la vida”. Su objetivo es ser profesor de religión, por eso se matriculó en esta titulación. Aunque hubo otros motivos que le ayudaron a tomar esta decisión: “La religión está muy ligada a la historia y la cultura. Tiene un peso muy importante en la sociedad, por eso, me interesó mucho”, comenta.

Alejo Diz es el director del Centro de Ciencias Religiosas San Martín. Desde que inició esta aventura que tanto le gusta en el año 2021 ve como el interés de la población en la religión aumenta cada vez más: “Cuando yo cogí el centro había ocho alumnos y ahora 39. La previsión para el año que viene es mejor todavía, pues a estas alturas de año ya hay diez personas que me preguntaron cómo matricularse y la gente que estudió en los últimos años quiere seguir estudiando”, explica. Esto ha llevado al centro a ampliar su oferta formativa. “A partir de septiembre vamos a ofertar una titulación de dos años de estudios bíblicos porque es el ámbito que más le interesa a nuestros alumnos”. Por supuesto, son muchos los que ya se han acercado a preguntar cuando pueden apuntarse.

Todas las titulaciones que los alumnos obtienen en el centro tienen su correspondiente homologación como grado o máster, pues es una escuela a nivel universitario. De hecho, para acceder a los alumnos se les exige haber cursado Bachillerato y la prueba de acceso a la universidad Abau. El plan de estudios, no solo se centra única y exclusivamente en la religión. Tal y como explica Alejo, “hay asignaturas de filosofía, de teología, de historia o de pedagogía. Es un plan muy completo y variado”. Con respecto a los alumnos hay diferentes perfiles. “Estudia aquí principalmente gente que quiere hacer profesorado de religión. Pero también hay alumnos que estudiaron magisterio y quieren especializarse en este ámbito y otros que están estudiando una oposición y quieren conseguir más puntos”, concluye.