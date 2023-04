Ruth Foxo, un viaje por el sonido y la magia de la gaita en 10 pieza únicas

Música, investigadora e historiadora del arte medievalista con una amplia formación, Ruth Foxo ha materializado su condición de erudita del mundo de la gaita con la publicación de “Cornamusas de Península Ibérica e Illas Baleares,. Castelo do Bolo-Ourense”, un profundo trabajo de búsqueda, en el que indaga y analiza, morfología y orígenes, de cornamusas históricas de diversos puntos de España.

De casta le viene, pues Ruth es hermana de gaiteiro e hija de Xosé Lois Foxo director de la Real Banda de gaitas de la Diputación de Ourense y conocido investigador . Su nuevo trabajo, según la autora “una guía didáctica en gallego, castellano e inglés sobre diez gaitas procedentes de puntos geográficos dispares, como son Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares y Trás-os-Montes en Portugal, entre otros, y donde han tenido y tienen todavía un gran alcance”· explica.

En este trabajo “hago un estudio pormenorizado, sobre todo, de sus denominaciones, las características morfológicas y musicales, algunos gaiteiros destacados y su grado de difusión” indica.

Solo el relato de los nombres de estas cornamusas, ya son evocadores de su antigüedad: desde la gaita sanabresa; gaita galega de dous bordóns; gaita galega de pel de raposo; gaita asturiana; gaita de fole; gaita galeg de tubos; sac de Gemescs; Xeremia; Xirolarrúa, y o gaita de boto.

“He continuado con la fórmula que empleé en otras publicaciones anteriores sobre las cornamusas primitivas, que pueden verse al visitar el Museo Internacional de Cornamusas en el Campus Universitario de Ourense y que han sido expuestas en Verín, Monterrei, Cea o San Xoán de Río, por ejemplo” afirma.

Explica que e este libro, “aunque suene un poco pretencioso, surgió con el propósito inicial de aprender e indagar todo lo posible sobre la música de gaita, desde la sensibilidad y el rigor científico, con un fin educativo”. Su consigna, afirma, es que el visitante tenga sensación de cercanía con este instrumento. “Yo escribo con la intención de que el contenido sea lo más realista posible”, puntualiza

La idea de exponer en el castillo de O Bolo, donde puede verse esta bella muestra, “ surgió cuando el ayuntamiento de O Bolo, me propuso organizar una breve exposición sobre gaitas en el castillo, no dudé en que tenía que ser sobre las gaitas que cualquier peregrino puede encontrar a su paso por el Camino de Santiago. Esa idea me hizo reflexionar e investigar sobre cómo ha sido la fortaleza y las tierras de O Bolo desde sus orígenes, sus avatares, sus gentes, etc. Y la gaita es una herramienta increíble para hacerlo, por lo que eché mano de algunas de las cornamusas que mi padre recopiló a lo largo de los años” .