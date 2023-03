El Concello de Ourense recordó este viernes que las resoluciones de la Valedora do Pobo no son vinculantes. Tras conocerse la reprobación de este órgano al gobierno local por no haber solicitado el certificado de delitos sexuales a las personas que participaron en la Cabalgata de Reyes, entre ellas un Baltasar condenado por abusos sexuales, el Ayuntamiento indicó que la Valedora emite sugerencias “sin carácter vinculante”.

La queja fue presentada por los socialistas el 17 de enero y en la resolución ratificó que “es necesario disponer de certificación negativa de delitos sexuales” para participar en este desfile por tratarse de “una actividad fundamentalmente dirigida a menores y que incluso supone contacto físico”. La Valedora señalaba que la participación de esta persona en la cabalgata de Ourense vulneró la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. En respuesta a este escrito, el Concello de Ourense defiende que la Cabalgata de Reyes se organiza “únicamente” durante la tarde del 5 de enero de cada año, “siendo por tanto un acto puntual y no habitual”. Separados del público Expone, además, que los Reyes Magos y su comitiva “desfilan separados del público por un vallado de seguridad” y “solo saludan a algunos niños al final del recorrido” y “siempre en presencia de padres o tutores y de otras muchas personas adultas, en un marco de un acto público y masivo”. El Concello concluye que “con el máximo respeto” a la protección que se garantiza a través del artículo 57 de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, aprobada en el año 2021, “debe tenerse presente que se trata de una norma restrictiva de derechos individuales y que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia pacífica y consolidada, no puede ser interpretada de forma expansiva sino limitada a sus estrictos términos”.