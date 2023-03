El ‘efecto pandemia’: 10 de 12 municipios de la comarca de Ourense crecen en población

¿Persiste el efecto pandemia en el éxodo urbano? La crisis sanitaria fue el impulso que muchos necesitaban para iniciar una vida alejada de las grandes urbes, pero tampoco tanto. Según las últimas estadísticas de población oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la comarca de Ourense es la que más gana población de todas las de la provincia. La influencia de la capital y los tres polígonos industriales son un serio atractivo para los municipios del área metropolitana.

Precisamente, 10 de los 12 municipios que constituyen la comarca de Ourense aumentan en población. En la capital, las previsiones demográficas indicaban que 2023 sería el año donde se bajaría de los 100.000 habitantes, pero lejos de la realidad esta semana el alcalde Gonzalo Jácome señaló que el censo había aumentado hasta los 105.000 empadronados.

Pereiro de Aguiar y San Cibrao son los municipios que más población atraen con al menos 371 y 211, respectivamente. Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar, explica que “nuestro incremento tiene un claro factor en la pandemia, claro que sí, pero no es el esencial, porque Pereiro lleva creciendo en población los últimos 20 años. Tenemos un crecimiento sostenido, pero acentuado en la pandemia, eso es cierto”.

Más licencia de obras para construcción de casas y rehabilitación, pero también más servicios sociales y conciliación familiar. Las políticas del gobierno de Pereiro seducen a las familias. Luis añade que “tenemos algo muy importante que es el polígono industrial, eso es determinante, pero también servicio de guardería y programas de conciliación, colegios, mucha oferta deportiva y cultural, actividades extraescolares y programas municipales para apoyar a las familias que están y a las que vienen”.

Es una influencia mutua porque cuento más aumenta, más presupuesto genera en las arcas municipales. El regidor destaca que “los ingresos del Concello tienen participación estatal y autonómica y cuanto mayor es la población más son las transferencias y más podemos invertir en estos servicios”.

Tienen una bonificación del 75% para coches sostenibles, el IBI en el 2,1% y su presupuesto pasó en 2019 de 4,6 millones de euros a ser de más de 6,5 en el presente año (aprobado en 2022). Luis menor finaliza diciendo que “a pesar del aumento de población y de presupuesto, nosotros seguimos manteniendo los tributos municipales como los teníamos”.

Tras estos dos municipios, el que más crece es Amoeiro con más de 200 vecinos en el primer semestre de 2022 (a expensas de los resultados definitivos de 2023). José Luis Álvarez, alcalde del municipio, destaca que “estar cerca de la capital influye mucho, pero no solo hay un efecto pandemia que también, los servicios que ofrecemos desde el Concello son importantes”. Y añade algunos como “tenemos una ayuda a la natalidad para los nacidos e inscritos en el municipio de 1.000 euros, así hemos aumentado en estos años la natalidad. Antes teníamos 2 nacimientos al año, y en los últimos años han sido 10 por año, registrando más de 30”.

No solo, el personal del centro médico ha aumentado teniendo más médicos y enfermeros y supone “una tranquilidad para muchas familias, este refuerzo del sistema sanitario. Saben que si les pasa algo, un profesional puede acudir a su casa”.

Destaca también el programa de atención temprana donde pasaron de tener dos niños a tener once y sobre todo “tener el 90% de fibra óptica en todo el municipio, porque es algo que nos demandan como primera condición. Hay muchas personas que teletrabajan y eso es algo fundamental para ellos, pero también para la gente mayor que no se quiere desconectar de esa realidad”.

En materia de vivienda, el regidor de Amoeiro nota la falta de casas adaptadas para poder entrar a vivir. “Muchas familias buscan una casa en la que se pueda entrar a vivir y sobre todo miran alquiler. Aunque también hay un aumento de licencias de ocupación de obra nueva. El año pasado fueron12 y este año ya hay dos en tramitación”.

No solo estos tres, junto a la capital, Nogueira sumó más de 100 vecinos, Coles más de 90, Toén más de 60, Taboadela más de 50, A Peroxa más de 20, Esgos saludó a otros 20 nuevos vecinos y Vilamarín aumentó en cuatro su padrón municipal.

La Xunta y el transporte

Las frecuencias diarias y los servicios de autobús no satisfacen las necesidades de muchos de los vecinos de los municipios del área metropolitana. El transporte metropolitana, gestionado por la Xunta, no favorece esa política de discriminación hacia el área metropolitana de Ourense ni tampoco en la demás comarcas donde los alcaldes consultados lo tachan de “deficitario”. Y destacan que “el uso del coche particular sigue siendo indispensable para hacer multitud de cosas”.