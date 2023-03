Los Bomberos dudan de la “seguridad” de la cimentación del edificio tras la caída del muro

“Los análisis que hemos hecho sobre los planos del edificio arrojan dudas sobre el estado de la cimentación”. Son las palabras del responsables de los Bomberos de Ourense, José Benito, tras analizar el estado del edificio, desde donde se produjo el reventón de la tubería, un día después del suceso.

Durante el día de ayer se acercaron al centro Cardenal Cisneros, afectado por el siniestro, diferentes peritos técnicos tanto de urbanismo como de emergencias para analizar la situación. Por parte de los Bomberos de Ourense estudiaron los planos estructurales de la edificación de donde partió el problema, para ver si la cimentación podría estar afectada y por tanto afectaría directamente a la “seguridad” del edificio.

Los Bomberos de Ourense explican que “tenemos dudas sobre la seguridad de la cimentación y la tensión que tiene por la filtración del agua, así que habrá que contratar un informe geotécnico para determinar si es seguro”.

El pasado miércoles cinco familias tuvieron que ser desalojadas del edificio donde se estaban acometiendo las obras y el Concello de Ourense los reubicó en un hotel de la capital, en donde todavía permanecían ayer. Los Bomberos hablaron con ellos sobre el estado del edificio y comprendieron la situación.

Ante la pregunta de quién pagará el informe, los Bomberos señalan que “lo solicitaremos con la mayor agilidad, pero eso ya no es responsabilidad nuestra. Eso ya es un tema complicado, lo primero es asegurar la zona y la estabilidad de edificio”.

Vuelta a las clases

El día después del derrumbamiento del muro del colegio de Cardenal Cisneros, todo se ve con más tranquilidad. Con la angustia de haber vivido una situación “difícil”, pero de hacerlo solamente con daños materiales y sin afectaciones personales. Durante la jornada de ayer, el personal del centro educativo así como los profesionales de la empresa constructora (que estaba haciendo las obras en un edificio anexo) se afanaban en retirar los cascotes del patio exterior, achicar el agua de los pasillos y el hall y de retirar todo el material afectado en las instalaciones del centro.

Profesionales del colegio decían ayer que “todos los daños fueron materiales, pudo ser terrible, pero no pasó nada”. Describen que “el agua tenía altura suficiente para cubrir los tobillos y que durante el día de hoy (por ayer) ya se redujo bastante, pero todavía queda lodo y barro que limpiar. Fue mucha agua la que salió de esa tubería”.

"Quiero que quede claro que el muro estaba perfecto”

El director de Cardenal Cisneros, Benigno López, explicaba ayer que “no puedo dar una estimación de daños porque todavía están viniendo peritos de diferentes administraciones para evaluar lo que pasó, así que habrá que esperar. Es pronto para saberlo”.

El miércoles, día del suceso, suspendieron las clases para limpiar las instalaciones y retomarlas en el día de hoy. Hasta la tarde de ayer tenían dudas, pero finalmente los alumnos y alumnas y el profesorado volverá a impartir clase.

Lo harán con medidas de seguridad que permitan restringir el acceso al patio exterior a los estudiantes y personal y un protocolo para poder acceder en el comedor y también para estar en las diferente instalaciones habilitadas del centro.

El director alega que la zona que no afectó al muro “está perfecta, así que no digan nada con respecto a la infraestructura, como se está diciendo. Estaba bien, no tenía ninguna reparación pendiente ni nada. Quiero que quede claro que el muro estaba perfecto”.

Ante las insinuaciones del regidor ourensano, Gonzalo Jácome, responde así de tajante igual que lo hace la Consellería de Educación diciendo ambos que no tienen nada que ver ni ningún tipo de responsabilidad, si no que fue la acción de una empresa subcontratada por Naturgy, la que originó el problema.