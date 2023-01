El colectivo de peluqueros y peluqueras de la provincia de Ourense, que preside María José Rocholl, ha enviado un comunicado público con el que quiere hacer “un llamamiento a la calma de los clientes y apelar al sentido común y la responsabilidad de todos y todas las compañeras del sector” en relación con la publicación de noticias sobre la aparición de algunos casos de tiña que algunos han querido relacionar con los cortes degradados en barberías.

Según asegura María José Rocholl como portavoz de su sector, “las peluquerías y establecimientos de la imagen cuentan con una normativa específica relacionada con la higiene desde hace décadas. En todos los locales se cumplen escrupulosamente las medidas adecuadas de limpieza e higienización del material de trabajo: máquinas, peines, cepillos, secadores, planchas, capas e incluso el uso de papel de cuello”, asegura.

Estas medias se han reforzado aún más tras la pandemia, que ha obligado a extremar todavía más estos protocolos de higiene”, indican, por lo que quiere trasladar su más completo convencimiento de que, en estos establecimientos, “se llevan a cabo las medidas y cuidados necesarios y adecuados”.

Desde el colectivo de peluqueros y peluqueras de la provincia advierten de que, “si bien es cierto que el contacto directo de la piel con maquinillas u otro tipo de utensilio similar, podría provocar algún tipo de afección cutánea, esta no pasa de una simple foliculitis si el instrumental no está bien desinfectado”, No obstante, “no existen datos concretos que establezcan una causa directa que justifique la alarma social creada, y menos aún que establezca una relación directa entre la tiña y el tipo de corte de pelo o el establecimiento donde se realice”.