Veinte años después, Andrade y Calviño vuelven a la vela

Vigueses en la Copa España de Snipe / Fernando Franco

¡Vaya foto histórica que os traemos hoy, porque reúne nada menos que en 1987 a un puñado de conocidos vigueses que participaron en la Copa España de Snipe, que ganó por equipos la flota del RCN Vigo! En realidad lo hacemos para dar cobertura a la noticia de hoy. Al vigués Rolando Andrade, bicampeón del mundo de Vaurien, y a José María Calviño (¡tantas regatas juntos!) les han liado y, después de 20 años sin subirse a un snipe, vuelven a las andadas para regatear este sábado y domingo en el Trofeo San Isidro-Villa de Madrid. Casi nada lo que pasará sobre el pantano de San Juan con estos veteranos. Ahí vemos en la foto, de izda. a dcha., a Willy Alonso, Ramón Zarauza (el que ayer ocupó este espacio con su viaje en Vespa), José María Calvino, Gonzalo Araújo, Cholo Armada (DEP), Javier Santander, Parra, Álex Caamaño, Fito Ogando, Manolo Fontenla, Rolando Andrade y Julio Rasilla en Valencia 1987. ¡Vaya plantel náutico vigués!

Un femenino vermú con candidatas a Miss Eris en A Despensa do Galo

Mira por donde, mañana sábado, sobre la 1 de la tarde, A Despensa do Galo (Paseo de Alfonso XII, 35) recibirá al menos a 10 mujeres candidatas a Miss Galicia con un catering especial sesión vermú con música en directo y con Rony Flamingo como presentador. María Martínez, una Miss Eris Galicia viguesa, es la coordinadora de este evento en el que se les entregarán las bandas y que acoge en primer lugar el local de Armando Gómez, de la vieja guardia hostelera de Vigo con sus anteriores Alma Jazz y Galo do Vento, locales emblemáticos por los que pasaron músicos, poetas, actores, sesiones literarias... ¡Buf, cuántas historias quedaron entre sus paredes en noches interminables! Ahora en su nuevo local da espacio a estas candidatas de las que el 1 de junio saldrá la miss gallega en la sala Barroco del Arenal para competir después por el título español. Un concurso este de Miss Eris España, según dicen las bases, que se organizado desde la Comunidad Valenciana por Julian Kenka y Javier Pinel y se diferencia de los demás en que no establece rígidas normas de altura, peso o edad, por lo que está abierto a mujeres con inquietudes de pasarela, fotografía... sin las limitaciones clásicas. ¡Vaya vermú el de mañana!

La verdadera historia de la Pasión

Paso de la estética corporal de las mises a la ética eclesial o, más en concreto, a la historia eclesial. Y es que me acaba de llegar a casa la reedición de un libro cuyo autor es vecino de Baiona pero también de esta sección por las veces que hemos hablado de él su altitud intelectual. Se trata del libro La verdadera historia de la Pasión que, según la investigación y el estudio histórico y filológico, ha coordinado Antonio Piñero junto a Eugenio Gómez Segura. Piñero, filólogo, historiador, académico y escritor español, especializado en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo, y en general en lengua y literatura del cristianismo primitivo analizadas desde una perspectiva científica, tiene como magna obra entre su cincuentena de libros Los libros del Nuevo Testamento, que es el primer trabajo concienzudo efectuado con criterios estrictamente académicos, no confesionales, sin ninguna tendencia religiosa. Ahora me llega La verdadera historia de la Pasión (Editorial EDF), que va en el mismo camino sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pilar de la religión cristiana. Pues sí.

Una visita al Oh my Kebab turco

Aunque no me gustan grandes espacios para comer, tengo entre mis asignaturas pendientes la visita al nuevo restaurante turco Oh my Kebab en el Centro Comercial Gran Vía para regalar al cuerpo un Kebab, un Dürüm o un Lahmacun. La verdad es que solo entré a uno de estos restaurantes en un amoroso e inolvidable viaje que hice hace muchos años a Turquía durante medio mes, y la visita al de Vigo resucitará, con los sabores de allá, viejos recuerdos.