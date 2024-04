The Blackstones, 54 años en la música / Fernando Franco

Parece una foto normal ésta de Manuel Yáñez en una primera mirada pero este quinteto musical es un canto a la supervivencia. Son los Blackstones, tres vigueses y dos pontevedreses, actúan este viernes, a las 20 horas, en el auditorio sede Afundación de Pontevedra y lo harán 54 años después de su nacimiento, en 1969. Eran tiempos de aquella movida ye ye que fue como una fiebre en estas dos ciudades. ¡Son unos dinosaurios! Ellos son Toño y Jaime Carbajo (guitarra rítmica), nietos del propietario del comercio textil que estuvo en Príncipe, Tino Domínguez y Santi López (guitarras y voz), Armando Guerra (bajo) y Ernesto Cid (batería), nueva incorporación aunque tocaba ya aquellos años en otro grupo.

Id a oír a The Blacsktones, espíritu de la movida ye ye revivido

Cuando el viernes a las 20 horas The Blackstones suban al escenario del Auditorio Afundación de Pontevedra, los espectadores podrán sentirse como en un túnel del tiempo si se retrotraen 55 años atrás, cuando ellos empezaron a tocar en Vigo y Pontevedra. No en vano el quinteto pontevedrés tiene tres miembros de Vigo. No digo que hayan tocado en continuidad hasta hoy porque lo hicieron aquellos años de la movida ye ye, luego hubieron de atender sus estudios y profesiones, volvieron a reunirse en 1996 y desde entonces han mantenido un estable relación con la música. Claro, Toño Carbajo es economista y empresario, Tino Domínguez es periodista, Santi López es profesional autónomo, Armando Guerra es pintor y dibujante, Ernesto Cid es biólogo y Jaime Carbajo profesor de Literatura. Pero todos estos años han mantenido su espíritu inicial, bebiendo de las fuentes del pop y rock de los años 60 y 70, de Beatles, Hollies, Bee Gees, Crosby, Credence Clearwater Revival o, en España, los Brincos, Bravos y Ángeles, grupos suyos preferidos y de los que tienen numerosas versiones aunque este año han añadido de Los Secretos, Alaska, Nacha Pop… en un guiño a los 80. ¿Qué os parece a los viejos guerreros/as hacer un escapada a la bella Pontevedra para oírlos junto a los pontevedreses que ya los esperan? Tienen 3 discos en el mercado, el último dedicado a los Beatles y con ellos subirá al escenario la memoria de aquellas bandas de la gloria ye ye que en Vigo fueron Los Zuecos, el Clan… con los que los grupos de Pontevedra mantenían una sana competencia. ¡Arriba The Blacksktones!

Abril florido en el Vitruvia: Cuba, Francia y Brasil con sus músicas

¡Vaya abril el del Vitruvia Café con Antía Couto y Alexei León presentando mañana día 4, a las 20.30 su disco “Lecuona, el color de Cuba”, el jueves 8 a Thomas Kretzschmar y David Regueiro trío (violón, guitarra, contrabajo y batería) con su Gipsy Jazz y el jueves 25 con Jazz de Laranxa que traerá a Brasil desde la samba al bossa nova. Pero mañana, que es lo que cuenta, la pianista Couto y el saxo León os ofrecerán con Lecuona al autor de una obra que representa la síntesis de la música cubana, ese híbrido cultural que es la cubanía dibujada con gran elegancia cultural en cada pieza. Una combinación de música clásica, cubana y jazz hecha con delicadeza, elegancia y pasión por la obra de este gran compositor. a partir del piano y sus texturas y el saxo.

Jorge Lens trae el viernes nuevas fotos: Esclavos de nuestra sombra

El azar ha querido que el fotógrafo vigués Jorge Lens vaya a tener dos exposiciones simultáneas en la ciudad. Y es que si en la galería Sargadelos ya tenéis las imágenes de la vida ruidosa, vibrante, colorida y cosmopolita de “Me llaman calle”, desde el viernes, en la asociación Évame Oroza (Subida a Costa, 5, 19.30) , hallaréis con su expo “Esclavos de nuestra sombra”, una mirada más pausada y silenciosa por las calles de Vigo, en un paralelismo poético con los versos de Oroza a través de 29 fotografías tomadas en la ciudad que el poeta transitaba a diario.