La próxima cita electoral será en mayo de 2023 y será para la elección de alcaldes, pero en el PSdeG estos días no se habla de una contienda en la que tienen la oportunidad de hinchar el pecho y sacar un buen resultado (gobiernan en cinco de las siete grandes alcaldías y en tres de cuatro diputaciones).

La dirección del PSOE gallego, tras el archivo provisional de la última causa judicial pendiente contra José Ramón Gómez Besteiro, decidió abrir el melón de quién será su cabeza de cartel en los comicios autonómicos, previstos para 2024. Y suscitó el debate para colocar en el disparadero el nombre del que fue secretario xeral del PSdeG.

El número dos de los socialistas gallegos, José Manuel Lage, comparó a Besteiro con Messi y Valentín González Formoso, actual líder, apuntaló el mensaje, al mostarse dispuesto a retirarse de la carrera hacia la Xunta, si el político de Lugo daba un paso al frente. Paralelamente, una batería de cargos del PSOE gallego salió a escena para elogiar a Besteiro y reclamar su vuelta a la primera línea de la política gallega.

Parecía una estrategia diseñada y pensada para que el expresidente de la Diputación de Lugo dijese que sí, pero resulta que el antiguo secretario xeral del PSdeG guarda silencio, y este mutismo suscita perplejidad en las filas del tercer partido del Parlamento, donde al comienzo de esta semana daban por hecho que la operación estaba encarrilada. En cambio, ahora surgen voces que apuntan a que Besteiro “en este momento, no quiere”.

¿Pero esto no estaba hablado? ¿Y si dice que no? ¿Y qué hacemos después, si Formoso ya se ha mostrado dispuesto a cederle el puesto, evidenciando “falta de ambición”? ¿Tendremos que buscar “un tercer candidato”? ¿Se imaginan a Feijóo diciendo yo quiero ir a la Moncloa, pero si Ayuso opta, yo me retiro? Preguntas así circulaban ayer en corrillos socialistas, mientras Besteiro persistía en su silencio.

Quizás está pendiente de una conversación con Ferraz/Moncloa para dilucidar si tendrá el apoyo de Madrid, y no solo el de la dirección gallega en esta segunda oportunidad, razonan en el partido, buscando alguna explicación a su mutismo.

Si se lanza, analizan las mismas fuentes, no puede hacerlo solo con el apoyo de la dirección, la misma cúpula que él ayudó a catapultar en el congreso de hace un año, como ha reconocido el propio Formoso. Tendrá que sondear y buscar el respaldo del principal bastión del PSOE en Galicia: Pontevedra. La provincia que cosecha mejores resultados y que de entrada guarda silencio y permanece ajena a un movimiento, que no acaba de entender.

Algunos en el PSdeG se explican la reserva con que se conduce Besteiro estos días porque son muchos los factores a sopesar por su parte. Hace casi siete años, que por las imputaciones de Pilar de Lara, abandonó la política activa, y aunque no dejó de ejercer su influencia en el PSdeG, siete años son muchos años, y sobre todo tras el “calvario” judicial que vivió. ¿Tiene todavía las mismas ganas que hace siete años, cuando se truncó su carrera? ¿Se ve con las mismas fuerzas?, se preguntan.

Además, que la dirección del PSOE le ponga la alfombra roja no significa que automáticamente vaya a ser el candidato. Lo tendrá más fácil, qué duda cabe, pero el cabeza de cartel a la Xunta se elige en primarias, y no es descartable que pueda surgir un rival, apuntan las mismas fuentes.

Formoso mantuvo el martes que las primarias para elegir candidato a la Xunta se producirán después de las elecciones municipales de mayo, pero la incógnita de Besteiro debería dilucidarse antes. El PSdeG no puede llegar a la campaña de las locales sin saber quién es su referente: Formoso, Besteiro o un tercero.

Y así Besteiro debe mover ficha, pero también Formoso. Pasan los días, y este aún no ha desvelado si optará a la alcaldía de As Pontes, y se le agota el margen para buscar un eventual relevo. Son muchos en el PSOE los que no entienden por qué el presidente de la Diputación de A Coruña no desvela sus planes. “Está esperando por Besteiro, si este decide su regreso, él optará a la alcaldía, pero no debería, si al final va a por la Presidencia de la Xunta”, sostienen dirigentes del PSdeG. “Sería un gesto que vuelve a denotar falta de ambición, la prioridad única y total debe ser la Xunta”, remarcan.