Las idas y venidas del posible fichaje de David Broncano por TVE para competir contra Pablo Motos ha llegado a la tertulia de 'El Hormiguero'. Como cada jueves Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo acompañaron al presentador para poner sobre la mesa diferentes temas de actualidad.

"Yo que tú le daría una vuelta a que te tienen manía", le dijo entonces Juan del Val. "Dicen que de Moncloa han llamado a televisión española para hacer un programa o no sé qué… yo creo que te tienen manía", añadió el colaborador. "La verdad es que está en todas partes ¿Cómo va ese culebrón?", preguntó entonces Motos.

"Parece ser que en Moncloa querían poner un programa en TVE que le hiciera la competencia a ‘El Hormiguero’, y habían decidido que Broncano era un buen candidato", le explicó entonces Cristina Pardo.

"Sobre la competencia… es incómodo hablar de un tema en el que estás implicado aunque no quieras", comenzó diciendo Motos. "Siempre que hacemos el programa hay alguien en la competencia, no es la primera vez ni la última. Llevamos 18 años haciendo el programa… Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea."

"El problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos, a mí esto me parece que es algo que nos hace pensar sobre el nivel democrático que tenemos en este momento", apostilló entonces Juan del Val generando cierta tensión en el presentador.

Sobre estas palabras se ha pronunciado Jorge Javier en su blog de 'Lecturas'. El presentador ha sido muy contundente con la postura que el programa ha adquirido sobre el posible fichaje de David Broncano por la televisión pública.

"En 'El Hormiguero' se han tomado como algo personal su fichaje. Que dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé, como toda teoría conspiranoica entiendo que tendrá muchos adeptos. Y que habrá mucha audiencia que estará vibrando con ella", ha comenzado diciendo.

"Por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro quiere cargarse a Pablo. Yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola, pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. Es un giro de guion muy apetecible".

"Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible. La cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que, como mínimo, debería mantener un mismo producto durante tres temporadas", ha asegurado. "Puedes ir poniendo parches, pero competir contra Pablo Motos significa invertir a futuro. Entonces, no entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en ‘El Hormiguero’."

"Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas veinte años siendo imbatible. ¿De verdad os lleváis esas sofoquinas tú y tu equipo por el fichaje de Broncano? A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político. Que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en cien mil vidas. Y digo yo que yéndoos tan bien no entiendo cómo os metéis en esos berenjenales políticos, con lo que pringa hablar de todos esos temas."

"A los presentadores siempre nos da por convertirnos en líderes de opinión. No falla. Hasta que caemos del caballo y dejamos de dar la chapa al personal para dedicarnos a hacerles la vida más entretenida. Nota aclaratoria: estoy convencido de que ahora dirán que Sánchez me ha ordenado escribir estas líneas. Al tiempo", ha concluido.