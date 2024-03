Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez no se ha quedado callado tras la pulla que le dedicó Pablo Motos la semana pasada. Como recogimos, el presentador de 'El Hormiguero' reconoció que entre sus planes no entra entrevistar al que fuera presentador de 'Sálvame' en las tardes de Telecinco. "En principio, no creo que sea un perfil para que yo le entreviste, pero tampoco lo descarto", admitió en la inauguración del nuevo centro de estética de Maribel Yébenes.

Unas palabras a las que Jorge Javier ha reaccionado con su habitual ironía: "Si me invitaran a un acontecimiento de esas características yo, que soy de comerme el tarro a lo bestia, me preguntaría: ¿Lo hacen por cómo soy o por lo que podría llegar a ser si me convirtiera en cliente? Es decir: ¿Me convocan por guapo o porque necesito cuidados? ¿Se harían esta pregunta Isabel Preysler y Pablo Motos, al que llevaba colgado del brazo en la celebración del evento? No lo sé. No los conozco".

En su blog, el conductor de 'Supervivientes' rescata las declaraciones de Motos: "Contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara". "Sinceramente, Pablo: no entendí tu respuesta. Desaprovechaste la oportunidad de tener un invitado a tu altura", asegura Jorge Javier.

Por otro lado, confiesa que al llevar unos meses apartado de la televisión está "de lo más anodino" y prefiere no entrar en ninguna guerra: "Después de tantos años en primera línea de fuego vienen bien unos meses de sofá, mantita y perfil bajo". "No me pide el cuerpo mucho jaleo y tampoco quiero dar la sensación de andar buscando permanentemente casito. Así que me estoy convirtiendo en una especie de santón que todo lo acepta y todo lo disculpa", admite el presentador.