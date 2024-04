¿Qué es la máquina de regeneración celular que ha puesto en el foco a Pablo Motos?

Pablo Motos quiso aprovechar la Semana Santa para desconectar y pegarse unas vacaciones por todo lo alto. Como gran amante de la vida saludable que es se fue unos días a una clínica dedicada al bienestar de cuerpo y mente ubicada en la bahía de El Albir, Alicante.

La estancia mínima es de cuatro días y cuenta con varios planes a disposición del cliente que oscilan entre los 2.300 euros y los 7.500 euros. Una tarifa en la que no estaría incluido el alojamiento, que habría que pagar aparte y que iría desde los 600 hasta los 2.250 euros la noche.

Durante su estancia cuando el presentador probó una máquina de regeneración celular que mostró a través de sus redes sociales y que ha sido de lo más comentada.

A través de la doctora Baeza, el presentador compartía con sus seguidores para qué sirve esta máquina. "Coge el aire de la habitación y lo convierte en plasma atmosférico frío, una forma de la materia", explica. "Este plasma no es otra cosa que gas excitado con muchos electrones y protones libres que los va a ceder a nuestro cuerpo", detalla.

"La primera, energía celular: la célula, para generar la molécula de ATP, necesita muchos protones y electrones. Por otro lado, esa corriente va a estimular el nervio vago, y si estimulamos el nervio vago estimulamos el sistema simpático y parasimpático y luchamos contra el estrés crónico. Y por último, vamos a luchar contra el envejecimiento porque vamos a neutralizar los radicales libres, que son moléculas con un electrón menos y, por tanto, son muy agresivas porque quieren cogerles a otras moléculas, como el ADN, un electrón."

Las críticas no tardaron en llegar desde diferentes organismos criticando la falta de base científica de dicha máquina. La Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas ha publicado que "lo que dice la doctora Anna Baeza Román es pura palabrería pseudocientífica y su máquina 'rejuvenecedora' no ha sido demostrada científicamente. De hecho, el supuesto mecanismo de acción que explica no tiene ninguna plausibilidad de ser real".

La ministra Mónica García también resaltaba que "la falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud".