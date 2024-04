"Bailando con las estrellas" sigue coleando después de lo ocurrido en el programa del pasado sábado, marcado por la guerra entre el jurado y el público, con Bruno Vila en el centro del conflicto.

Una vez más, algunos de los jueces intentaron hundir al integrante de los Mozos de Arousa y uno de los favoritos del público que logró colarse en la final gracias, precisamente, al apoyo de la audiencia que se volcó en masa votándole en la app de MiTele.

El programa de Telecinco, que viviría esa noche su penúltima gala con la competición de las semifinales, comenzaba con la batalla entre la Mala Rodríguez y Athenea Pérez, de la que esta última salió vencedora. Posteriormente, las cinco parejas que quedaban en el concurso debían enfrentarse a un nuevo baile, con lo que se eliminaría a un dúo más, que finalmente resultó ser el de Jonan y David.

Pero antes, los dardos de buena parte del jurado, tras los bailes ejecutados por su diana preferida junto a su pareja Marta, ya habían sido lanzados. Bruno Vila lleva semanas sufriendo críticas de los jueces, que han dejado claro en muchas ocasiones que no quieren que esté en la final e incluso llegaron a pedirle que abandone el concurso.

Lejos de rendirse, Bruno Vila se metía en la final gracias a la votación del público que salvaba al 'Mozo de Arousa' después de que Gorka y Julia, miembros del jurado, le diese la nota más baja posible por su segundo baile: un '1'.

Ya hubo polémica con el primer baile, pero fue tras el segundo cuando la promotora de músicales volvía a la carga contra el gallego.

"Yo he visto como en este programa en otros países los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios y mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para ir a verte bailar", remataba la jurado.

"No sé si pagarían, pero por lo menos vendrían", respondió Bruno Vila, quien mantuvo la calma en todo momento. "Pero hay que pagar y eso es lo que dudo", añadía Julia, provocando que el público de plató la abucheara, hasta el punto de que Jesús Vázquez tuviera que pedir respeto.

La actitud de la jueza no solo tuvo una cascada de reacciones en redes sociales por parte de algunos espectadores, que apelaron a la dirección del programa para frenar lo que muchos consideraron una lapidación contra el vilagarciano.

También sacaron la cara por él su compañero en "Reacción en cadena" Raúl Santamaría, y una exconcursante de "Bailando con las estrellas", que subió a sus stories de Instagram un alegato para defender a Bruno y denunciar las valoraciones "humillantes" del jurado.

Fue Elena Tablada, una de las últimas participantes expulsadas de este concurso, quien se despachó a gusto en su perfil sobre lo ocurrido con el gallego durante la última gala.

"Si el público ha salvado a Bruno, hay que aceptarlo, pero no se puede humillar a una persona así. ¿Qué quieren que haga Bruno decir ‘no me voy a ir porque el jurado se ha puesto bravo conmigo’? Pues no, está ahí y punto final. Hay que respetarlo, no se puede humillar a una persona públicamente de esa manera", espetó la exmujer de David Bisbal a través de un vídeo-selfi que colgó en 'sus stories'.

"Hay que tener filtro y un poquito de tacto que luego nos quejamos de que hay ciberbullying. Hay que cuidar a la gente, remarcó Tablada, cargando contra esa valoración, y asegurando que Bruno es "su amigo y muy buena gente". Concluyó diciendo que ella "sí pagaría un ticket para ver a Bruno", en contra de manifestado por la jueza argentina.