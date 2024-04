Una de las últimas participantes expulsadas del concurso de Telecinco se mostró tajante en un vídeo-selfi que colgó en sus 'stories' de Instagram: "Si el público ha salvado a Bruno, hay que aceptarlo, pero no se puede humillar a una persona así. ¿Qué quieren que haga Bruno decir ‘no me voy a ir porque el jurado se ha puesto bravo conmigo’? Pues no, está ahí y punto final. Hay que respetarlo, no se puede humillar a una persona públicamente de esa manera", dijo la exmujer de David Bisbal.