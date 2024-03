La noche del pasado sábado, Bruno Vila fue uno de los grandes protagonistas de la última entrega de 'Bailando con las estrellas'. Y no precisamente por su buen o mal hacer sobre la pista de baile. El chorreo de críticas que el vilagarciano tuvo que soportar por parte de algunos miembros del jurado, sumado a los feos comentarios de algunos de sus compañeros, hizo encender las redes hasta el punto de que el Mozo de Arousa fue tendencia en 'X'.

Gran parte de la audiencia que se pronunció en la anterior plataforma del pajarito llegaró a tachar de 'bullying" el trato recibido por el concursante de 'Reacciòn en Cadena'.

Entre los dardos de los tres miembros profesionales que integran la nómina de jueces del programa de Telecinco, destacó sobremanera el de Julia Gómez Cora, que le expresó abiertamente que debería retirarse del programa, porque no está al nivel de sus compañeros de edición.

Todo comenzó con la interpretación de un quick step, un baile en el que Bruno cometió algún que otro fallo, lo que le sirvió para ganarse la menor puntuación de la noche por parte del jurado, 27 puntos.

Sus valoraciones arrancaron con Gorka, quien le espetó que en las once semanas que llevaban de concurso, "tu postura no ha mejorado, con lo cual no ha habido una evolución. Siempre dices que debemos valorar tu evolución, pero te tengo que decir que, con mis 20 años de experiencia en el baile, tú no has evolucionado".

Por su parte, la promotora de musicales era aún más cruel con el 'Mozo': "Dices que es injusto cómo te valoramos, pero lo que es injusto es que sigas aquí en el programa 11. Se han ido parejas que bailan mejor que tú. Estamos en el programa once donde hay muchísimo nivel. Yo valoro tu valentía por aceptar venir a un programa de baile, pero espero que des lugar a otros compañeros porque en la gala 11, esperamos ver más", zanjó Julia Gómez.

El programa también tenía reservado un dañino vídeo en el que parte de sus compañeros criticaban abiertamente al participante gallego, quien, ante tal avalancha de críticas, respondió con la humildad que le caracteriza, pero sin entender bien lo que estaba pasando, confesando además el dolor que le causaba esa situación: "Yo he venido aquí a pasármelo bien, igual que ellos, y me parece mal que me pongan en una situación que me impide pasármelo bien. A veces, uno también se cansa porque a mí también me duelen las cosas. Yo me esfuerzo aunque bailar no sea lo que mejor se me da. Me lo hacen pasar muy mal. Si la gente quiere que siga aquí, pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré", respondía a las preguntas de Valeria Mazza.

El alegato de Borjamina

Horas antes, otro de los 'Mozos de Arousa' sacaba la cara por Bruno, subiendo un vídeo a su perfil de redes sociales. Borjamina realizó un alegato a favor de su paisano, relatando la injusticia que se estaba cometiendo con él, tras la gala número 10 -aún no se había emitido la última entrega del concurso-: "No es el que mejor baila, pero eso no quita el esfuerzo y que el sábado pasado hizo uno de sus mejores bailes. Lo salvó muy bien y quedó un baile muy guay, pero durante todo el programa tanto Jesús Vázquez como el jurado estuvieron diciendo a la gente de casa que había que valorar el baile. Es un concurso de baile, sí, lo sabemos todos. Pero si es un concurso de baile, ¿por qué vota la gente? La gente desde sus casas no se va a guiar solo por el baile, porque quién sabe de baile en su casa. Habrá gente que sí, pero la amplia mayoría no. Entonces la gente se guiará por sentimientos, por evolución, por ver a un concursante avanzar… Bruno no partía en igualdad de condiciones", decía.

El desmayo de Sergi

En la noche de este pasado lunes, por fin Bruno emitía un comunicado que publicó en sus stories de Instagram para dejar clara su postura, ante la humillación recibida por las feroces críticas del jurado y las demoladoras valoraciones de sus compañeros, con respecto a su manera de bailar. Un panorama humillante que se coronó con el comentario de la directora del jurado, Blanca Li, que llegó a insinuar que a Sergi, el maestro de Ahenea, que se desvaneció durante la gala, le había bajado la tensión porque Bruno había sido salvado, una situación que también registró infinidad de reacciones en cadena de rechazo, lideradas por Borjamina.

El comunicado de Bruno

"Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por todo el apoyo de la pasada gala. Fue algo increíble que solo os puedo agradecer poniendo todo de mi parte para hacer una buena semifinal", decía Bruno en las primeras líneas de su comunicado.

"No me rendiré porque hacerlo sería deciros que, si os cuesta algo y os critican, tiréis la toalla, y no me sentiría bien conmigo mismo dando ese ejemplo", añadía el gallego, asegurando que, por muchas críticas que reciba, no va a permitir que le hundan para marcharse por la puerta de atrás.

El escrito concluía con alusiones a uno de sus apoyos en el programa -también Adrián Lastra defendió al gallego- que durante la úndecima gala sacaba la cara por Bruno, cuando solo estaba recibiendo dardos, y que, paradójicamente, fue una de las damnificadas por el voto del público, a pesar de sumar pleno de 50 puntos por parte del jurado: "También quiero reconocer públicamente el trabajo de mi compañera Athenea Pérez y su maestro de baile Sergi Pedros. Para mi Athenea, aparte de haber demostrado ser una gran bailarina, es una compañera con grandes valores. Bella por fuera y por dentro. Deseándole lo mejor a todos mis compañeros, me gustaría llegar a la final con ella", concluía el vilagarciano.