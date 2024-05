'Ni que fuéramos' arrancó ayer con un gran éxito. El regreso de la nueva versión de 'Sálvame' conquistó a las redes y acumuló más 400.000 visitas en su primer día. La esencia del programa se palpó desde el primer momento y durante tres horas sus colaboradores rajaron de todo y de todos.

Durante este tiempo apartados de la televisión se habían guardado mucha información y en este primer programa los bombazos no dejaron de sucederse. Nada más empezar María Patiño hacía referencia a los problemas que han tenido con Mediaset para el uso de la marca ‘Sálvame’. El programa se vio obligado a cambiar el nombre en el último momento ante la prohibición del grupo de comunicación.

A modo de pequeña venganza, el equipo del programa les propuso un reto a los colaboradores si conseguían alcanzar 200 nuevos suscriptores de pago en Twitch. "Mañana empezamos 'Ni que fuéramos' en la puerta de Mediaset", les anunciaron. "¡Qué nos lleven presos, como a la Lydia!", bromeó Víctor Sandoval haciendo referencia al altercado que tuvo la colaboradora en las puertas de Mediaset grabando la promo.

"Es ponernos en una situación muy complicada", apostilló María Patiño sobre este reto. "¿Pero por qué? ¿Qué problema tenemos? Si eso es la calle, no tenemos que entrar en el plató de nadie", cuestionó Matamoros. "A mí me parece una provocación. Yo no quiero ir, no por nada, me parece muy bien que lo vote la gente. Si pasa, se tendrá que hacer, pero yo tengo la libertad de decir que me parece una provocación", dijo Belén Esteban.

"¿Qué más queréis, que vayamos y llamen a la policía?", cuestionó María Patiño. "Nos pueden quitar lo poco que tenemos."

Si me meto en mi faceta de paparazzi, pues me acerco. Pero para estar ahí por estar, me siento como ridícula", dijo la presentadora a lo que Lydia añadió "yo ya he vivido saludar a uno de seguridad al que llevaba veinte años viendo y no quiero ni un pollo"

"No se trata de entrar ni asaltar ni nada. Sería en la acera de enfrente", les explicó entonces el director del programa. Una aclaración que hizo cambiar de opinión a Belén Esteban."He dicho que no, pero voy a decir que sí, porque nosotros cuando salimos ahí, todos lo hacemos con la cabeza muy alta y no hemos hecho nada malo", dijo finalmente.

Habrá que ver si finalmente los colaboradores cumplen el reto y empiezan el segundo programa de 'Ni que fuéramos' a las puertas de Mediaset.