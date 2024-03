Poco a durado la nueva etapa de Elena Tablada en 'Bailando con las Estrellas'. Sonadísima fue su polémica con el bailarín pontevedrés que ejercía como su maestro. La tensión con Adrián Esperón se cortaba con cuchillo desde hacía varias semanas, lo que estaba repercutiendo en el rendimiento de la pareja dentro del talent. Tanto es así, que en la penúltima gala, la exmujer de David Bisbal fue, junto con Mala Rodríguez las peor valoradas y por eso ayer se jugaba la permanencia en el concurso.

Ante lo insostenible de la relación, el profesor de baile aceptaba la irremediable falta de conexión que había entre ambos, y lanzó al jurado una petición, la de abandonar y dejar de ser el compañero de baile de Tablada, exmujer de David Bisbal. Durante las valoraciones de la actuación que acababan de realizar, el bailarín solicitó un nuevo maestro para su alumna: "He dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha trasladado esta semana. Yo quiero ser profesional y doy un paso a un lado, no quiero perjudicarla en este concurso. Abro petición al programa y a ella para que le puedan poner a otro maestro", señaló.

Expulsión

Finalmente el programa aceptó este cambio y Angelo Madonia, que fuera maestro de Sheila Casas (ya fuera de competición) pasó a formar a Elena Tablada. Pero este nuevo periplo no ha tenido demasiado recorrido ya que ayer decía adiós al programa.

Tablada afrontó el reto nerviosa y eso no pasó desapercibido para los jurados, que también reconocieron el poco tiempo que habían tenido para prepara la coreografía. Tablada aceptó la derrota con deportividad. “Este programa me ha ayudado a crecer como ser humano, a crecerme en las adversidades y a conocer a una Elena que ya no conocía o que tenía olvidada”, trasladó tras conocer que debía había quedado fuera de la competición. “Gané el día que perdí el miedo a bailar y a dejarme conocer”, concluyó.