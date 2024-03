Imposible no notar la creciente tensión que aflora a cada nuevo programa de 'Bailando con las estrellas', que ayer vivió la última doble eliminación antes de la gran final. Un programa marcado, de nuevo, por el intento del jurado por hundir a Bruno Vila, integrante de 'Mozos de Arousa' y uno de los favoritos del público que ha logrado colarse en la final.

El programa comenzaba con la batalla final entre la Mala Rodríguez y Athenea Pérez, de la que la última salió vencedora. Posteriormente, las cinco parejas que quedaban en el concurso debían enfrentarse a un nuevo baile, con lo que se eliminaría a un dúo más, que finalmente resultó ser el de Jonan y su bailarín, David, que quedaban fuera del concurso, entre las críticas de mucho de los seguidores del programa que consideraban su eliminación injusta.

Bruno Vila, a la final

Y aquí estallaba la "guerra" entre jurado y público, el motivo un día más es el éxito del concursante Bruno Vila. El gallego lleva semanas sufriendo las críticas del jurado, que ya ha dejado claro en muchas ocasiones que no quieren que esté en la final e incluso han llegado a pedirle que abandone el concurso.

Lejos de rendirse, Bruno Vila ha logrado colarse en la final del concurso gracias a la votación del público que salvaba in extremis al 'Mozo de Arousa' después de que Gorka y Julia, miembros del jurado, le diese la nota más baja posible por su baile: un '1'.

"Estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás", soltaba la argentina.

"Yo he visto como en este programa en otros países los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios y mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para ir a verte bailar", remataba la jurado.

"No sé si pagarían, pero por lo menos vendrían", le replicaba Bruno Vila. "Pero hay que pagar y eso es lo que dudo", añadía Julia provocando el abucheo del público, por lo que el presentador, Jesús Vázquez, tuvo que pedir respeto.

Reacción de los 'Mozos de Arousa'

La situación ha generado tal polémica en las redes sociales que incluso Raúl Santamaría, compañero de Bruno Vila en 'Reacción en cadena' y miembro de 'Mozos de Arousa' se ha pronunciado tajantemente en redes sociales.

El gallego ha tachado de "lamentable" la situación provocada en el plató mediante unas críticas demasiado duras contra Bruno solo para vivir "un momento de gloria": "Gorka y Julia parece mentira que os consideréis “profesionales" " espetaba.

Y continúa asegurando que "dar un 1 es un a por una persona (...) no valoran el trabajo y el esfuerzo que hay detrás", aseguraba Santamaría.

Tras estos comentarios, el 'Mozo de Arousa' no ha dudado en pedir la salvación de su amigo y compañero: "Espero que Bruno se salve a pesar de que «casualmente» hoy el voto del jurado sea doble", escribía