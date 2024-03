Nuevo revés para Bruno Vila, el 'Mozo de Arousa' que continúa su participación en el programa 'Bailando con las Estrellas'. Si ya la gala anterior había sido dura para el gallego por las críticas vertidas por algunos miembros del jurado y por la mala relación existente con alguno de sus compañeros, lo de esta semana ha superado todos los límites.

Y es que Bruno Vila tiene que hacer frente a nuevas críticas del jurado que le dicen abiertamente que debería retirarse del programa porque no está al nivel de sus compañeros de edición. Todo comenzó con la interpretación de un quick step, un baile en el que Bruno cometió algún que otro fallo, lo que le sirvió para ganarse la menor puntuación de la noche por parte del jurado, 27 puntos.

Además de la baja puntuación,el jurado Gorka Márquez y Julia Gómez han sido especialmente críticos con el gallego. El primero ha asegurado que, en las once semanas que llevan de concurso, "tu postura no ha mejorado, con lo cual no ha habido una evolución. Siempre dices que debemos valorar tu evolución, pero te tengo que decir que, con mis 20 años de experiencia en el baile, tú no has evolucionado", ha espetado.

Por su parte, Julia Gómez ha sido todavía más cruel con el 'Mozo': "Dices que es injusto cómo te valoramos, pero lo que es injusto es que sigas aquí en el programa 11. Se han ido parejas que bailan mejor que tú. Estamos en el programa once donde hay muchísimo nivel. Yo valoro tu valentía por aceptar venir a un programa de baile, pero espero que des lugar a otros compañeros porque en la gala 11 esperamos ver más", zanjó.

Mala relación con los compañeros

Tampoco sus compañeros de programa parecen muy contentos con la presencia de Bruno Vila en 'Bailando con las Estrellas'. La semana pasada algunos insinuaron que el gallego tenía "una doble cara" detrás de las cámaras, unas palabras que no sentaron nada bien al joven.

En esta gala han llegado a asegurar que "si gana Bruno me voy a enfadar", dando a entender que no está al nivel de los demás.

Las críticas han afectado mucho al concursante que, pese a todo, no se plantea tirar la toalla: "Yo he venido aquí a pasármelo bien, igual que ellos, y me parece mal que me pongan en una situación que me impide pasármelo bien. A veces, uno también se cansa porque a mí también me duelen las cosas. Yo me esfuerzo aunque bailar no sea lo que mejor se me da. Me lo hacen pasar muy mal. Si la gente quiere que siga aquí, pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré", ha contestado.